北海道住宅區3母子熊出沒嚇壞幼稚園生　專家警告熊或已不怕人類(有片)

日本各地頻傳野生熊隻出沒，位於北海道浦河町荻伏町的一處住宅區，日前突然出現3頭棕熊母子，一輛幼稚園巴士，車上幼童們目睹熊出沒，當場嚇得尖叫連連，所幸3頭熊並未繼續靠近巴士或攻擊路人。此外，秋田縣橫手市市中心也出沒3隻熊遭獵人擊斃。當地專家警告，熊可能已開始學習到「人類不如想像中的強大恐怖」，也許會轉變為「獵食人類」。

綜合報道，21日上午8點半左右，一輛載著師生去上學的幼稚園巴士，駕駛行駛到一半，發現在巴士身後不遠處出現3頭熊。根據成年乘客拍下的影片顯示，3頭熊緩緩走過幾棟民宅附近，不遠處還可以看到一名路人走過，車上學童目睹此景，害怕得不斷發出充滿恐懼的尖叫聲。司機立即通報警方。警方調查，母熊體長約1.5米，2隻小熊則約1米，當地也因為這起事件，被警方發布熊出沒警報，提醒民眾外出務必注意安全。