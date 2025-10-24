熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-10-24 15:45:00

北海道住宅區3母子熊出沒嚇壞幼稚園生　專家警告熊或已不怕人類(有片)

分享：
北海道住宅區3母子熊出沒嚇壞幼稚園生，專家警告熊或已不怕人類。(X)

北海道住宅區3母子熊出沒嚇壞幼稚園生，專家警告熊或已不怕人類。(X)

日本各地頻傳野生熊隻出沒，位於北海道浦河町荻伏町的一處住宅區，日前突然出現3頭棕熊母子，一輛幼稚園巴士，車上幼童們目睹熊出沒，當場嚇得尖叫連連，所幸3頭熊並未繼續靠近巴士或攻擊路人。此外，秋田縣橫手市市中心也出沒3隻熊遭獵人擊斃。當地專家警告，熊可能已開始學習到「人類不如想像中的強大恐怖」，也許會轉變為「獵食人類」。

綜合報道，21日上午8點半左右，一輛載著師生去上學的幼稚園巴士，駕駛行駛到一半，發現在巴士身後不遠處出現3頭熊。根據成年乘客拍下的影片顯示，3頭熊緩緩走過幾棟民宅附近，不遠處還可以看到一名路人走過，車上學童目睹此景，害怕得不斷發出充滿恐懼的尖叫聲。司機立即通報警方。警方調查，母熊體長約1.5米，2隻小熊則約1米，當地也因為這起事件，被警方發布熊出沒警報，提醒民眾外出務必注意安全。

adblk5
3頭熊緩緩走過幾棟民宅附近，不遠處還可以看到一名路人走過。(X) 車上學童目睹此景，害怕得不斷發出充滿恐懼的尖叫聲。(X) 車上學童目睹此景，害怕得不斷發出充滿恐懼的尖叫聲。(X)

教授：熊害已進入「新階段」

此外，秋田縣橫手市21日市中心亦有3隻熊出沒，牠們於22日移動到附近的橫手川河灘地，地方政府實施緊急槍獵，至23日清晨，在橫手川河灘地的灌木叢中找到了3隻熊的屍體，相信牠們為親子關係。

岩手大學農學部准教授山內貴義警告「以前還能斷言等熊冬眠就安全，但今年到12月也不能掉以輕心」，熊害已進入「新階段」，可能出現「不冬眠」現象，甚至學會「人類並不強大」，而演變成開始「獵食人類」。

ad