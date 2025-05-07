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國際
2025-05-07 16:06:09

北海道無頭命案｜疑兇田村瑠奈母有裁決　與丈夫同獲判緩刑

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被指協助女兒非法處理屍體的田村浩子。(北海道STV圖片)

被指協助女兒非法處理屍體的田村浩子。(北海道STV圖片)

轟動日本的北海道無頭男屍案，案中第2名被告，疑兇田村瑠奈的母親田村浩子在今日（7日）作出判刑。札幌地方法院裁定62歲的田村浩子非法遺棄屍體及協助破壞屍體的罪名雖然成立，判處1年2個月刑期，但獲3年緩刑，意味目前除疑兇的田村瑠奈之外，她的父母都只得緩刑，而田村瑠奈就仍未有開審日期。

女疑犯田村瑠奈與父親田村修。(互聯網) CCTV拍到田村瑠奈案發後搬運行李箱。(資料圖片)

在2023年7月，在札幌市紅燈區的薄野發生的無頭男屍案件，疑兇母親的田村浩子在今日完成初審及判刑。札幌地方法院的法官指出，收藏屍體頭顱的浴室屬於家庭共有的地方，故物理上已為疑兇提供幫助，而田村浩子在看到女兒展示頭顱的時候，表示的「稱讚」對疑犯的心理起積極的鼓勵作用。又指被告人明知到女兒要拍攝破壞屍體的行為，雖然田村浩子將攝影交予丈夫負責，但她仍在知情下讓拍攝行為實現，故對有關行為具心理上的鼓勵，在控方要求判處1年6個月的刑期下，法官最後判處1年2個月，並緩刑3年。

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田村瑠奈仍未有開審日期

今次判決是該宗恐怖殺人案的第2宗判決，此前田村浩子的父親，田村修在今年3月，以非法處理屍體等，被法院判處1年4個月，但緩刑4年，故至今3名被告人仍未有人需要服刑。原因是主犯的田村瑠奈，在去年9月經由札幌地方法院進行第2次的精神檢定，以確定是否具備承擔刑事責任能力，但當局至今仍未有決定，故田村瑠奈的審訊到目前未有開審的日期。

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