北海道無頭命案｜疑兇田村瑠奈母有裁決　與丈夫同獲判緩刑

轟動日本的北海道無頭男屍案，案中第2名被告，疑兇田村瑠奈的母親田村浩子在今日（7日）作出判刑。札幌地方法院裁定62歲的田村浩子非法遺棄屍體及協助破壞屍體的罪名雖然成立，判處1年2個月刑期，但獲3年緩刑，意味目前除疑兇的田村瑠奈之外，她的父母都只得緩刑，而田村瑠奈就仍未有開審日期。

在2023年7月，在札幌市紅燈區的薄野發生的無頭男屍案件，疑兇母親的田村浩子在今日完成初審及判刑。札幌地方法院的法官指出，收藏屍體頭顱的浴室屬於家庭共有的地方，故物理上已為疑兇提供幫助，而田村浩子在看到女兒展示頭顱的時候，表示的「稱讚」對疑犯的心理起積極的鼓勵作用。又指被告人明知到女兒要拍攝破壞屍體的行為，雖然田村浩子將攝影交予丈夫負責，但她仍在知情下讓拍攝行為實現，故對有關行為具心理上的鼓勵，在控方要求判處1年6個月的刑期下，法官最後判處1年2個月，並緩刑3年。