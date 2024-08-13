北海道現低緯度極光 罕見同場加映英仙座流星雨(有片)

日本北海道北部的名寄市，周一(12日)晚同時觀測到低緯度極光及英仙座流星雨。名寄市立天文台表示，這可能是日本首度同時觀測到極光與流星雨。

為何出現低緯度極光？

極光是太陽表面發生爆炸的「閃焰」所噴發帶電粒子，大量帶電粒子離開太陽，抵達地球後與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象。只要發生大規模「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能看到極光，稱為「低緯度極光」。

北海道哪些地方觀測到低緯度極光？

名寄市從周一晚8時過後開始觀測到低緯度極光，夜空被極光染成鮮紅色，還同場加映達到極大期的英仙座流星雨。觀測到低緯度極光的地區，包括北海道北部及鄂霍次克等地。