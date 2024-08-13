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國際
2024-08-13 17:14:13

北海道現低緯度極光 罕見同場加映英仙座流星雨(有片)

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名寄市立天文台分享極光與英仙座流星雨同時出現的絕美照片。(互聯網)

名寄市立天文台分享極光與英仙座流星雨同時出現的絕美照片。(互聯網)

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日本北海道北部的名寄市，周一(12)晚同時觀測到低緯度極光及英仙座流星雨。名寄市立天文台表示，這可能是日本首度同時觀測到極光與流星雨。

為何出現低緯度極光？

極光是太陽表面發生爆炸的「閃焰」所噴發帶電粒子，大量帶電粒子離開太陽，抵達地球後與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象。只要發生大規模「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能看到極光，稱為「低緯度極光」。

北海道哪些地方觀測到低緯度極光？

名寄市從周一晚8時過後開始觀測到低緯度極光，夜空被極光染成鮮紅色，還同場加映達到極大期的英仙座流星雨。觀測到低緯度極光的地區，包括北海道北部及鄂霍次克等地。

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名寄市立天文台分享極光與英仙座流星雨同時出現的絕美照片。(互聯網) 美國太空人Matthew Dominick分享從國際太空站拍到的美麗極光畫面。(互聯網) 美國太空人Matthew Dominick分享從國際太空站拍到的美麗極光畫面。(互聯網)

太陽風暴的分級

另外，美國國家海洋與大氣總署(NOAA)表示，密集的太陽風暴周一影響地球，可能導致極光出現在比以往更南的地區，即低緯度地區。

NOAA表示，已在格林威治時間1215時起觀測到第4級地磁風暴(又稱太陽風暴)NOAA將地磁風暴由程度輕到重分為5級，第4級屬於「嚴重」，指出上述地磁風暴可能持續數小時，但預料不會進一步增強。這場地磁風暴可能讓最南在阿拉巴馬州和加州北部可隱約看見極光。

新一波太陽風暴由「日冕巨量噴發」(CMEs，或稱日冕物質拋射)引發，即粒子大量噴發並離開太陽，當這些粒子抵達地球，會干擾地球磁場。

太陽風暴引發負面效應

美國太空總署(NASA)太空人Matthew Dominick在社交平台「X」分享從國際太空站拍到的美麗極光畫面。

太陽風暴干擾地球磁場會引發負面效應，例如降低高頻通訊品質、擾亂衛星、電網超載等。地球今年5月經歷了一波20年來最強的地磁風暴，導致極光在美國、歐洲、澳洲等地出現，緯度比往常低很多。因太陽活動正臨近11年周期中的極大期，低緯度極光近期較頻繁出現。

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