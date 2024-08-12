【8月12日更新】 英仙座流星雨要來了！作為每年三個主要的流星雨現象之一，今年英仙座流星雨的活躍期為7月17日至8月24日，而今日(12日)更是英仙座流星雨的高峰期。香港太空館指，香港觀測條件良好，今年英仙座流星雨將會是全年「雨量」第二多的流星雨，預料在今晚11時半至明日凌晨5時可觀測到較多流星雨。

英仙座流星雨2024｜今晚 11時半至翌日凌晨5時高峰

太空館二級助理館長趙錦鴻在電台表示，英仙座流星雨屬每年夏天都會見到的流星雨，市民在今晚10時在東北方向就可以觀察到英仙座流星雨，預料在今晚11時半至明日凌晨5時可觀測到較多流星雨，其天頂每小時出現率最佳可達到100顆流星，但一般而言，身處郊外及光害較少地方，有機會1小時內看到15至20顆流星。

英仙座流星雨2024｜太空館 推介3個觀賞位置

在最佳觀賞地點方面，他表示建議去無光害的地方，包括西貢的天文公園、大美督毗鄰船灣淡水湖主壩、清水灣大坳門風箏場；若市民想拍攝英仙座流星雨，可使用有長時間曝光的相機，配合廣角鏡頭，就可拍攝到流星雨。

至於香港旅發局曾表示可到光害低的區域，加上天朗氣清的黑夜，並推介4大觀星位置，分別為大東山、石澳丶萬宜水庫西壩以及大美督主壩。

太空館晚上10時至11時會通過YouTube頻道及「康文＋＋＋」Facebook專頁，直播流星雨，並即時講解相關天文知識，以及回應市民有關流星雨的問題。