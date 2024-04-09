北美日全食出現「日珥」現象 Google眼痛搜尋急升(多圖)

北美洲周一相隔7年再現日全食，且非像過去於偏遠地區出現，墨西哥、美國和加拿大3國多個大城市、約3,200萬人可看到，可說全民陷瘋狂，有人更一早霸定靚位觀賞。部分地區民眾更幸運看見「日珥」(solar prominences)現象，是指從太陽表面向外延伸的大型電漿和磁場結構，簡單來說是太陽表面噴出的熱氣流。不過，日全食過後，不少人在社交網稱眼睛不舒服，Google眼痛搜尋也突然急升。
在古代日全食被視為不祥，但現代是難得一見的天文現象，在阿肯色州一個小鎮近400對情侶舉行集體婚禮，在日全食下結婚。美國尼亞加拉瀑布州立公園約2,000人聚集，最少有兩場婚禮和一場求婚上演。尼亞加拉瀑布位處美加交界，於安大略省的那邊309人穿上太陽服飾一起觀賞日全食，當中部分人來自新加坡和英國，打破了世界紀錄，舊紀錄2020年於中國創下，有287人。
北美日全食｜美國民眾搭飛機追看日全食
於墨西哥，一名43歲女子稱，搭了10小時車去看日食，她對上一次看日全食是9歲，並說雖然今次有少量雲，但他們仍能看見太陽。美國下次出現日全食要到2044年，雖然今次日全食僅歷時4分28秒，但有人為了觀看專程搭飛機穿州過省。56歲的Laura Uzzle與丈夫打算在印第安納州與肯塔基州之間河岸觀看，但因天氣預測指當地多雲，他們最後一刻買了機票飛往德州和租車到較佳位置觀看。
北美日全食｜專家：觀日食眼睛受損可永久
不過，有加拿大民眾於社交網「X」稱，看完日全食後眼睛視線模糊和頸痛。其實醫生和美國太空總署不斷呼籲大眾要有正確裝備看日食，包括專用來看日食的眼鏡，或透過安全的設備看日食的陰影。在對上一次2017年的日全食，美國和加拿大約100人向眼科專家求醫，出現與日食有關的視網膜損害。專家指，視網膜沒有痛感的神經線，即使可能因觀看日食而受損也未必即時反映出來，到發現時可能已太遲。即使在日食望了太陽數秒，也可能暫時或永久損害視網膜黃斑；視網膜組織破壞後不能再生，造成中央視力損失。