北美日全食出現「日珥」現象 Google眼痛搜尋急升(多圖)

北美洲周一相隔7年再現日全食，且非像過去於偏遠地區出現，墨西哥、美國和加拿大3國多個大城市、約3,200萬人可看到，可說全民陷瘋狂，有人更一早霸定靚位觀賞。部分地區民眾更幸運看見「日珥」(solar prominences)現象，是指從太陽表面向外延伸的大型電漿和磁場結構，簡單來說是太陽表面噴出的熱氣流。不過，日全食過後，不少人在社交網稱眼睛不舒服，Google眼痛搜尋也突然急升。

在古代日全食被視為不祥，但現代是難得一見的天文現象，在阿肯色州一個小鎮近400對情侶舉行集體婚禮，在日全食下結婚。美國尼亞加拉瀑布州立公園約2,000人聚集，最少有兩場婚禮和一場求婚上演。尼亞加拉瀑布位處美加交界，於安大略省的那邊309人穿上太陽服飾一起觀賞日全食，當中部分人來自新加坡和英國，打破了世界紀錄，舊紀錄2020年於中國創下，有287人。