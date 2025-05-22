北韓違規5次即吊銷車牌 引致車禍更有機會要勞改？

北韓違規5次即吊銷車牌 僅少數人享駕駛權利？（網上圖片）

5月19日下午台灣新北市發生嚴重車禍，一名78歲男子下午駕車駛至三峽區一處燈位時，高速衝過紅燈，撞向正在過馬路的學生，造成3死16傷悲劇。有北韓旅遊專頁日前質疑台灣法規明顯太寬鬆，因為在北韓若要考駕駛執照，先要上一年駕駛訓練班，再經過重重考驗才能取得車牌。另外涉案司機五年內違規7次，若在北韓早被吊銷駕照，闖下大禍還可能被抓去勞改。 先要上一年 駕駛訓練班 北韓旅遊專頁「我帶你們看朝鮮」5月20日發文指出，在北韓想取得駕駛執照得經過重重難關。首先得經過「勞動黨地方黨部」或「所屬機關行號(單位)」的推薦，因為北韓大多數車輛都是相關單位的公務車，之後要前往類似駕駛訓練班機構「機動車駕駛培訓中心」培訓長達一年，訓練內容包括安全駕駛、車輛維修等，最後還要通過筆試、口試、路試，才能取得車牌。

北韓人僅公務需要才能駕駛 「我帶你們看朝鮮」進一步解釋，北韓人大多只有公務需要時才能開車，而且想擁有車先要對國家有重大貢獻，才會獲國家免費配發車輛。例如在國際賽事奪牌、學術研究取得重要成果、獲選模範勞工等。版主強調，「所以當地人非常珍惜有駕駛執照、能開車的機會。」 而且北韓對換駕駛執照及交通違規的規範相當嚴格，駕駛執照每5年就要換一次，駕駛執照下方有5個白色的格子，上面寫著「규정위반(違反規定)」，只要任何交通違規一次被交通警攔下，就會被剪去駕照下面白色格子一格(或在上面打洞)。且另有相對的罰則，五個格子填滿駕駛執照就自動吊銷，必須重新再考車牌，「所以涉案司機5年內有7件交通違規案件，在朝鮮早就被吊銷駕駛執照了！」 而以涉案司機5年前撞上行人路波及一對母嬰的意外為例，若按北韓的「道路交通法」，司機違反交通安全秩序引起傷亡或重大事故者，早就應該被判2年以下的「勞動鍛鍊」；因前條例行為引起多數人員傷亡者或造事後逃避者判五年以下的勞動教養，「涉案司機早就吊銷駕駛執照之餘還被送去勞改了！」