北韓重啟觀光　西方遊客指無暖氣　去廁所都要通報導遊(有片)

北韓在新冠疫情後鎖國5年，今年2月開放羅先經濟特區旅遊，迎接一批來自英國、法國、德國和澳洲的旅行團，進行為期四晚的旅程。28歲的英國YouTuber和一名曾兩度造訪北韓的美國記者，分享了這次北韓觀光的經歷，指就連上廁所都要通報導遊。 綜合報道，這批西方遊客於今年2月下旬從中國搭車越境進入北韓羅先地區，進行5天4夜的旅行，行程包括參觀一所學校、一家新開的藥局和一間啤酒廠，無法前往平壤，無法進入理髮店、超市，甚至連與當地人交談的機會都減少了。導遊在邊境提醒旅客的幾條基本規則「不要侮辱領導人。不要侮辱意識形態。不要評判。」此外，旅客們也被告知，北韓境內無法使用手機訊號、網際網路，也沒有自動提款機。

英國 YouTuber ： 8 歲兒童跳舞 後方播飛彈命中目標影像 28歲英國YouTuber Mike O'Kennedy分享在北韓的見聞，指所有遊客在北韓期間，都必須嚴格遵照導遊安排的行程，「就連上廁所都要向導遊報告，這種事只能在北韓體驗到」。Mike提到，他到朝俄友誼之家參觀後，受邀在芳名簿上留言。他當時腦中一片空白，寫下「希望世界和平」等語句後，被導遊指責是不恰當的內容，讓他很錯愕。「其實導遊做得很好，讓我們在旅程中有安全感。但他有幾次的行為讓我感到很古怪」。Mike又指，他所看到的北韓居民幾乎都在工作，沒有人在休息，「景象很陰鬱」。此外，當他們到北韓當地學校參訪時，觀看8歲兒童表演，孩子們表演歌曲時，後方螢幕卻播放彈道飛彈擊沉航空母艦的影片。

美國記者：每一次的造訪 讓他更加不理解北韓 美國記者Joe Smith今次是第三次造訪北韓，但他說，每一次的造訪，都讓他覺得更加不理解北韓，印象最深刻的是一次突如其來的市場造訪，那裡販售牛仔褲、香水、仿製的LV包包，甚至可能來自中國的日本洗衣機。但遊客被嚴格禁止拍照，這讓他懷疑，北韓當局是否刻意將這些物品隱藏。此外，Joe亦指這次再訪讓他感受到北韓人民的生活變得更嚴峻。他說：「除了飯店房間之外，每個地方都沒有暖氣，燈光也很暗。寒冷陰暗的美術館只有我們這組遊客」。他也指出，北韓的環境與照片不同，路磚搖晃、飯店房間骯髒、窗戶有裂痕。Joe Smith指出，北韓對展示給遊客看的東西相當敏感，且有5年的時間來修整環境。但他認為：「如果這就是他們能展示的最好狀態，我不敢想像其他地方會是甚麼狀況」。