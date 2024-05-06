北韓2少女偷睇韓劇遭舉報　慘遭公開批鬥後槍決

北韓當局為防止南韓文化對其國民產生影響，制定嚴格法規，嚴禁居民收看或散播來自南韓的影視作品，違者最高可被判處死刑。去年2名北韓少女因收看韓劇遭鄰居舉報，被公開批鬥後，遭當局公開槍決。

北韓明文嚴禁國民嚴禁觀看南韓影視作品，由於地理位置的關係，臨近南北韓邊境地區的居民家中，能夠收到來自南韓電視台的訊號，因為會發生私下收看南韓電視節目、韓劇的情況。據日文版《每日北韓》(Daily NK)報道，日前，在北韓南端黃海南道青丹郡發生一宗因國民收看韓劇遭槍決事件，區內2名少女透過收看南韓公共電視台《KBS 1》的節目，在2022年12月遭到鄰居舉報，後被北韓國安局特警逮捕。半年後，兩人被帶到被當局動員的居民大會參加批鬥大會接受輪流批鬥，北韓國安局在現場表示，「兩人之所以如此親密，是因為他們在談論對韓國和外部世界的好奇心時，有著被扭曲的意識形態」。