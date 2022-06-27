千葉縣七旬翁神社樹幹釘草人詛咒普京 檢方不起訴

老翁在神社樹幹釘上詛咒普京的草人。(資料圖片)

日本千葉縣松戶市一名72歲老翁5月19日在一間神社的樹幹上釘上詛咒俄羅斯總統普京的草人，警方本月中以涉嫌損毀物品等罪名將他逮捕。檢方周一決定不予起訴。

日本放送協會(NHK)報道，涉案老翁將貼上普京大頭照的草人，以鐵釘釘在神社的樹幹上，涉嫌損毀物品及入侵他人建築物，本月中被捕。老翁隨後獲釋，經調查後，檢方決定不予起訴。檢方未說明不起訴原因，據悉可能是神社不追究。

早前報道指，被捕的是住在松戶市的72歲男子日野充信。他於5月19日下午進入松戶市三之月的三日月神社，在樹幹上用鐵釘釘上草人，涉嫌破壞神社樹木。神社附近的多個閉路電視拍到看似他的身影，警方將他鎖定為調查目標。

同類案件至少10宗

5月中開始，松戶市內神社發生類似樹幹被釘上草人的案件，至少有10宗。草人頭部貼有看似普京的大頭照，頭額位置還寫著一個大紅色「凶」字。

《讀賣新聞》早前報道，三日月神社發現的草人約30厘米，夾著一張寫有普京生辰年月日及「抹殺祈願」(祈求普京被殺)的紙條。

三日月神社負責人表示，疑犯落網，終於可以放心了。雖然可以理解疑犯是想抗議俄羅斯侵略烏克蘭，但這麼一釘，導致神社樹木被鑽了兩個洞(草人的眉心及胸部正中央處)，做法實在過分。