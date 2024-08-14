南極洲罕見冬季持續高溫 今年7月史上同期第2熱

英國國家極地研究機構「英國南極勘測」(British Antarctic Survey，BAS)表示，處於冬季的南極洲正經歷異常漫長的「熱浪」。

科學家：南極洲溫暖期持續是少見

英國南極勘測極地氣候科學家哈里森(Thomas Caton Harrison)表示，南極大陸溫度異常並不罕見，但「溫暖期的持續時間長，卻是少見」。

初步數據顯示，2024年7月全南極地區近地表的平均溫度比7月份正常值高出攝氏3.1度。這是1979年有紀錄以來，南極洲7月第二熱的紀錄。1979年以來南極最熱的7月，是1981年7月。

南極洲部分地區7月異常地高溫9至10度

美國緬因大學發布的數據顯示，7月15日的日間平均氣溫為攝氏-34.68度，至7月31日為攝氏-28.12度。最新觀測的8月7日，南極洲平均溫度為攝氏-26.6度。南極洲Dronning Maud Land部分地區和Weddell Sea東部近海部分地區，7月的平均溫度異常地高出攝氏9至10度。