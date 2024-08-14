南極洲罕見冬季持續高溫 今年7月史上同期第2熱

英國國家極地研究機構「英國南極勘測」(British Antarctic Survey，BAS)表示，處於冬季的南極洲正經歷異常漫長的「熱浪」。
科學家：南極洲溫暖期持續是少見
英國南極勘測極地氣候科學家哈里森(Thomas Caton Harrison)表示，南極大陸溫度異常並不罕見，但「溫暖期的持續時間長，卻是少見」。
初步數據顯示，2024年7月全南極地區近地表的平均溫度比7月份正常值高出攝氏3.1度。這是1979年有紀錄以來，南極洲7月第二熱的紀錄。1979年以來南極最熱的7月，是1981年7月。
南極洲部分地區7月異常地高溫9至10度
美國緬因大學發布的數據顯示，7月15日的日間平均氣溫為攝氏-34.68度，至7月31日為攝氏-28.12度。最新觀測的8月7日，南極洲平均溫度為攝氏-26.6度。南極洲Dronning Maud Land部分地區和Weddell Sea東部近海部分地區，7月的平均溫度異常地高出攝氏9至10度。
南極洲溫暖恐導致大面積冰層消失
哈里森指出，南極洲的冬季常出現日間溫度異常，但「值得注意的是長期高溫」。他說，初步數據顯示，南極今個冬季可能會異常溫暖。
南極洲是地球上最冷、風最大、人口最少的大陸，也不免受到全球暖化影響。南極洲極端高溫具有很高的風險，特別是會引發更大的冰層消失。
科學家發現新臨界點
根據英國《自然地球科學》期刊(Nature Geoscience)今年6月發表的研究，科學家發現南極冰蓋「失控地融化」的新臨界點，這是因為溫暖的海水滲入冰層與其下方陸地之間的縫隙位置，導致融冰。
因全球暖化令海水升溫，南極冰蓋持續融化，海水水位上升威脅沿岸居民的生存。