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國際
2024-08-14 15:06:23

南極洲罕見冬季持續高溫 今年7月史上同期第2熱

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南極洲冰層。(資料圖片)

南極洲冰層。(資料圖片)

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英國國家極地研究機構「英國南極勘測」(British Antarctic SurveyBAS)表示，處於冬季的南極洲正經歷異常漫長的「熱浪」。

科學家：南極洲溫暖期持續是少見

英國南極勘測極地氣候科學家哈里森(Thomas Caton Harrison)表示，南極大陸溫度異常並不罕見，但「溫暖期的持續時間長，卻是少見」。

初步數據顯示，20247月全南極地區近地表的平均溫度比7月份正常值高出攝氏3.1度。這是1979年有紀錄以來，南極洲7月第二熱的紀錄。1979年以來南極最熱的7月，是19817月。

南極洲部分地區7月異常地高溫9至10度

美國緬因大學發布的數據顯示，715日的日間平均氣溫為攝氏-34.68度，至731日為攝氏-28.12度。最新觀測的87日，南極洲平均溫度為攝氏-26.6度。南極洲Dronning Maud Land部分地區和Weddell Sea東部近海部分地區，7月的平均溫度異常地高出攝氏910度。

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南極洲冰層。(資料圖片) 南極洲冰層。(資料圖片) 南極洲冰層。(資料圖片)

南極洲溫暖恐導致大面積冰層消失

哈里森指出，南極洲的冬季常出現日間溫度異常，但「值得注意的是長期高溫」。他說，初步數據顯示，南極今個冬季可能會異常溫暖。

南極洲是地球上最冷、風最大、人口最少的大陸，也不免受到全球暖化影響。南極洲極端高溫具有很高的風險，特別是會引發更大的冰層消失。

科學家發現新臨界點

根據英國《自然地球科學》期刊(Nature Geoscience)今年6月發表的研究，科學家發現南極冰蓋「失控地融化」的新臨界點，這是因為溫暖的海水滲入冰層與其下方陸地之間的縫隙位置，導致融冰。

因全球暖化令海水升溫，南極冰蓋持續融化，海水水位上升威脅沿岸居民的生存。

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