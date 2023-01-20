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國際
2023-01-20 12:13:00

南韓僅存貧民窟清晨大火　500人緊急撤離死傷未明(有片)

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南韓首爾僅存的貧民窟九龍村清晨發生大火，當局派出170名消防員、53台設備、7架滅火直升機進行滅火，火勢於早上9時許受控。消防人員表示，約500人已緊急撤離。暫時未有傷亡報告。

南韓僅存貧民窟清晨大火，500人緊急撤離死傷未明。(Twitter)

南韓僅存貧民窟清晨大火，500人緊急撤離死傷未明。(Twitter)

綜合報道，首爾消防廳於早上627分時接獲通報，在早上726分時宣布提高火災等級到第二階段，共計派出170名消防員、53台設備、7架滅火直升機滅火。火災勢於早上916分受控。消防廳表示，目前該村約有666戶人家，火警在九龍村4區開始延燒，一度蔓延至隔壁的5區，造成40間房屋焚毀、500人緊急撤離。總統尹錫悅也指示盡最大努力，動員所可用的消防員和設備，以確保沒有人員傷亡。

網上影片顯示，火場面積廣闊，火焰吞沒多間房屋，遠處可見濃煙湧上半空。

棚屋以石棉瓦材木材等易燃物料搭建

 

報道提到，九龍村是南韓首爾最後的棚屋區，裡面居住的幾乎都是1980年時因為城市開發而被逼遷徙的貧民。九龍村早在去年3月時也曾發生火災，甚至一度延燒到旁邊的大母山，2014年時也因為一次火災造成1位民眾身亡。由於當地棚屋主要以石棉瓦材、木材等簡便建材搭建，一旦發生火警隨時一發不可收拾。

報道提到，九龍村是南韓首爾最後的棚屋區，裡面居住的幾乎都是1980年時因為城市開發而被逼遷徙的貧民。(Twitter) 報道提到，九龍村是南韓首爾最後的棚屋區，裡面居住的幾乎都是1980年時因為城市開發而被逼遷徙的貧民。(Twitter)
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