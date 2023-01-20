南韓僅存貧民窟清晨大火　500人緊急撤離死傷未明(有片)

綜合報道，首爾消防廳於早上6點27分時接獲通報，在早上7點26分時宣布提高火災等級到第二階段，共計派出170名消防員、53台設備、7架滅火直升機滅火。火災勢於早上9點16分受控。消防廳表示，目前該村約有666戶人家，火警在九龍村4區開始延燒，一度蔓延至隔壁的5區，造成40間房屋焚毀、500人緊急撤離。總統尹錫悅也指示盡最大努力，動員所可用的消防員和設備，以確保沒有人員傷亡。

棚屋以石棉瓦材木材等易燃物料搭建

報道提到，九龍村是南韓首爾最後的棚屋區，裡面居住的幾乎都是1980年時因為城市開發而被逼遷徙的貧民。九龍村早在去年3月時也曾發生火災，甚至一度延燒到旁邊的大母山，2014年時也因為一次火災造成1位民眾身亡。由於當地棚屋主要以石棉瓦材、木材等簡便建材搭建，一旦發生火警隨時一發不可收拾。