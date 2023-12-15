南韓大學研製機械狗 19.87秒跑100米破紀錄(有片)

位於南韓的大田市韓國科學技術學院一個團隊研發了一隻機械狗「獵犬」（HOUND），以每小時11.26公里的平均速度，用19.87秒跑畢100米，周二（12日）獲健力士世界紀錄認證打破世界紀綠，成為跑得最快的四足機械人。影片所見，團隊成員須手持遙控器控制「獵犬」行動。
模擬訓練跑得更快
「獵犬」配備專門用於短跑的輕盈四肢，體重為45公斤，與普通成年雄性美國鬥牛犬相若。機械人設計師表示，「獵犬」在模擬訓練中能跑得更快，它亦可攀爬22度斜坡，行走3.2公里，並穿越35厘米高的障礙物，團隊會繼續作改進，令「獵犬」未來有望跑得更快。
New record: Fastest 100 metres by a quadrupedal robot - 19.87 seconds by KAIST Dynamic Robot Control and Design (DRCD) Laboratory in South Korea 🤖— Guinness World Records (@GWR) December 12, 2023
The robot's name is 'HOUND'. pic.twitter.com/oQ2WImNcFW