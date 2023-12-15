南韓大學研製機械狗 19.87秒跑100米破紀錄(有片)

位於南韓的大田市韓國科學技術學院一個團隊研發了一隻機械狗「獵犬」（HOUND），以每小時11.26公里的平均速度，用19.87秒跑畢100米，周二（12日）獲健力士世界紀錄認證打破世界紀綠，成為跑得最快的四足機械人。影片所見，團隊成員須手持遙控器控制「獵犬」行動。