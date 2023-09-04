南韓女老師不堪「恐龍家長」欺凌輕生　全國教職人員集體「迂迴罷工」舉行追悼活動

南韓首爾一名23歲新進小學女教師，因不堪「怪獸家長」的霸凌7月在教室內輕生，事件引發南韓全國教職人員的怒火。9月4日是該名女教師死後七七四十九天，各地的教師們採取集體請病假或年休的「迂迴罷工」，在各地的教育廳等地為其舉行追悼活動。

女教師日記：我喘不過氣

7月18日，南韓首爾傳出一起教師不堪霸凌輕生的事件，一名23歲新進女教師死前因調解她擔任導師的一年級班上學生間的衝突，遭到家長辱罵「沒資格當老師」、惡意檢舉，甚至奪命連環call騷擾，讓女教師感到龐大的壓力與困擾，身心受到嚴重創傷，選擇輕生，18日上午被發現陳屍在教室內。事後韓媒釋出的女教師日記中寫道，「好想放下全部教職工作，一走了之。我喘不過氣，甚至吃飯時，手還一直發抖，差點掉下眼淚」等字句，引起了社會的關注和譁然。全國的教師們紛紛走上街頭，要求政府調查真相並保障教師的權益。除上述輕生女教師外，近4天來韓國又有3名教師接連輕生，2日的抗議活動估計有20萬名教師參加，追悼熱潮正在高漲。

綜合《東亞日報》與《韓聯社》報道，教師團體將9月4日命名為「公共教育停止日」，計劃在全國各地以各種方式哀悼7月在校內輕生去世的女教師，警方預計有7至10萬教師參與。教師集體請假恐引發教育現場混亂，部分學校決定縮短上課時間或合班授課，也有部分家長主動為孩子請假，以支持教師們的抗議集體行動，據悉，至少有32間小學裁量直接停課。不過，當局沒有統計出4日要使用個人年假、病假的教師規模，因此無法預測教師缺席教育現場會對「授課空白」造成多大影響。

報道稱，4日下午4時30分起，教師們將在首爾國會議事堂前的道路上舉行追悼集會，敦促國會查明教師死亡真相並立即修改教師權益相關法律。另外，追悼集會還將在忠南、大邱、濟州等地同步開展。首爾教育大學、京仁教育大學等高校也將於7時許舉行追悼集會。韓國教育部表示，理解教師追悼故人的心情，但會依法律和原則嚴肅應對請假參加集體行動的教師。

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