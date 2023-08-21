南韓女DJ「DJ SODA」演出遭多人胸襲 日本音樂節主辦單位檢舉3男女

南韓著名女DJ「DJ SODA」早前到日本大阪府一個音樂節打碟，期間與粉絲近距離打招呼，竟遭多人伸手「胸襲」摸胸。日本傳媒稱，音樂節主辦單位TryHard Japan今日向警方檢舉了3名胸襲嫌疑人，分別是2男1女，並獲警方受理。3人身份未有公開，他們涉嫌「不同意猥褻」和「施暴」。

事發在本月13日，DJ SODA出席大阪府泉南市的戶外音樂節。她翌日在社交網控訴遭多名觀眾觸碰胸部等，感到無比震驚和不舒服，「害怕得手都在顫抖」，是入行10年來首次在演出時遇到這樣事情。檢舉資料顯示，SODA在演出過程中被3名均為二十多歲的男女觀眾觸碰胸部或摟抱。TryHard Japan向警方提交了SODA被涉事3男女觸碰的照片和片段作為證據。