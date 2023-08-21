熱門搜尋:
電腦節 好去處 消暑方法 銀色債券 網上熱話 中秋月餅 凱柏峰II 林襄 港元定存 C觀點 Ray Online 恒大 ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 英超 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
國際
2023-08-21 19:36:38

南韓女DJ「DJ SODA」演出遭多人胸襲 日本音樂節主辦單位檢舉3男女

分享：
DJ SODA

胸襲｜DJ SODA早前在日本演出時遭多人摸胸，主辦單位向警檢舉2男1女嫌疑人。(互聯網)

南韓著名女DJ「DJ SODA」早前到日本大阪府一個音樂節打碟，期間與粉絲近距離打招呼，竟遭多人伸手「胸襲」摸胸。日本傳媒稱，音樂節主辦單位TryHard Japan今日向警方檢舉了3名胸襲嫌疑人，分別是2男1女，並獲警方受理。3人身份未有公開，他們涉嫌「不同意猥褻」和「施暴」。

事發在本月13日，DJ SODA出席大阪府泉南市的戶外音樂節。她翌日在社交網控訴遭多名觀眾觸碰胸部等，感到無比震驚和不舒服，「害怕得手都在顫抖」，是入行10年來首次在演出時遇到這樣事情。檢舉資料顯示，SODA在演出過程中被3名均為二十多歲的男女觀眾觸碰胸部或摟抱。TryHard Japan向警方提交了SODA被涉事3男女觸碰的照片和片段作為證據。

DJ SODA DJ SODA DJ SODA DJ SODA DJ Soda出席活動時，被多名人士胸襲。 DJ Soda被胸襲的片段在網上瘋傳。

DJ SODA｜遭胸襲網上熱議　批評指穿著暴露引人犯罪二次傷害

DJ SODA是人氣DJ，於Instagram獲超過500萬名粉絲追蹤。她公然遭摸胸引發日韓輿論爭議，有日本公眾人物反過來指DJ SODA「穿太少」和「色誘敲詐」，當中包括日本搞笑藝人快樂信吾、動畫電影《貓之報恩》導演森田宏幸。有關針對受害人的荒誕說法，在日韓兩邊掀起爭論。有人認為有關言論對受害人是二次傷害，包括歌手兼演員GACKT等公開聲援DJ SODA。聲援者稱，「有人說『衣服穿得太誇張』、『是服裝的問題』，這些評論是發什麼神經啊？做出這種事的人已經是犯罪了，10000％是犯罪的人有錯。任何人想怎麼穿衣服是個人自由……當事人感覺到被侵犯，這就是犯罪。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受