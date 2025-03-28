南韓山火史上最嚴重3萬人流離失所 受災面積等於首爾80%

南韓慶尚北道地區發生的山火災害持續惡化，受災面積已達4萬8150公頃，相當於首爾面積的80%。據中央災難安全對策本部統計，迄今已造成28人死亡、37人受傷，受災人數達3萬3千餘人，其中超過8千人仍滯留在避難所，無法返回家園。
風速高對救火不利
據《韓聯社》報道，此次山火的影響範圍廣泛，包括安東、義城、青松、英陽等5個主要地區，當地的平均火災撲滅率達83%，但部分地區如英德的撲滅率僅為65%。中央災難安全對策本部副主任李漢京表示，目前正動員近7千名人力、126架直升機以及936台設備全力進行撲火工作，儘管風速高達每秒20米，氣候條件不利，但政府將繼續努力降低災害損失。
災民獲派緊急救助金
此外，光州市、首爾市等地方政府以及多家企業和藝人也紛紛加入救援行列，捐助金錢與物資以支援災民。據悉，慶尚北道政府已宣布每名受災居民將獲得30萬韓圜（約1590港元）的緊急救助金，並計劃進一步加強山火應對措施。
此次山火被認為是南韓歷史上最嚴重的自然災害之一，其影響規模已超越2000年東海山火（受災面積2萬3794公頃）和2022年慶北山火（受災面積2萬523公頃）。
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