南韓山火史上最嚴重3萬人流離失所 受災面積等於首爾80%

南韓慶尚北道地區發生的山火災害持續惡化，受災面積已達4萬8150公頃，相當於首爾面積的80%。據中央災難安全對策本部統計，迄今已造成28人死亡、37人受傷，受災人數達3萬3千餘人，其中超過8千人仍滯留在避難所，無法返回家園。

風速高對救火不利

據《韓聯社》 報道，此次山火的影響範圍廣泛，包括安東、義城、青松、英陽等5個主要地區，當地的平均火災撲滅率達83%，但部分地區如英德的撲滅率僅為65%。中央災難安全對策本部 副主任李漢京表示，目前正動員近7千名人力、126架直升機以及936台設備全力進行撲火工作，儘管風速高達每秒20米，氣候條件不利，但政府將繼續努力降低災害損失。