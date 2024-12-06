南韓戒嚴風波｜傳尹錫悅或二次戒嚴　陸軍限制休假　副防長澄清屬謠言

軍事人權中心促軍方停止 綜合南韓《中央日報》與《京鄉新聞》等報道，南韓軍事人權中心今天召開緊急記者會，指「發現疑似二度戒嚴的徵兆」。多個陸軍部隊已限制士兵休假，未受影響的部隊也要求軍官準備應對緊急傳呼，預計12月8日前可能會有相關命令。

該中心主任任泰勳指，12月8日恰逢國會可能表決彈劾案的隔天，如果彈劾案未通過，尹錫悅可能會再度下達戒嚴令對國會展開反擊。中心呼籲軍方應堅持「保護國民」，停止因政治局勢而做準備。 副防長：國防部拒接受命令 然而，《韓聯社》報導，南韓陸軍特種作戰司令部司令郭種根表示不會再有戒嚴，並強調「即使接獲戒嚴令，我也會拒絕」。 國防部副部長金善鎬在記者會上表示，今天早上流傳的再次戒嚴跡象傳聞並不屬實。他強調，即使要求頒布戒嚴法，國防部和國防首長也絕對不會接受，並表示國防部將全力配合調查總統尹錫悅短暫的戒嚴令。