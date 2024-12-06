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國際
2024-12-06 15:44:05

南韓戒嚴風波｜傳尹錫悅或二次戒嚴　陸軍限制休假　副防長澄清屬謠言

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南韓總統尹錫悅的戒嚴風波持續，有指他可能發動二次戒嚴。圖為首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台。(AP)

南韓總統尹錫悅的戒嚴風波持續，有指他可能發動二次戒嚴。圖為首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台。(AP)

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南韓總統尹錫悅周二(3日)宣布戒嚴，引發持續風波，至今未承諾下台。南韓軍事人權中心今日(6日)傳出消息，表示陸軍多個部隊已被指示在本周日(8日)前限制休假，這可能預示著尹錫悅將再次下達戒嚴令。南韓國會則計劃於明晚(7日)表決是否彈劾尹錫悅，周日前限制士兵休假的措施引發輿論猜疑。

延伸閱讀：戒嚴乏理據 尹錫悅玩火自焚

尹錫悅 韓國執政黨黨魁韓東勳表示，需盡快暫停總統尹錫悅履職，這意味著執政黨將參加國會對總統彈劾法案的投票並投下贊成票。(AP) 南韓戒嚴風波 南韓人民要求尹錫悅下台(AP) 南韓主要反對黨民主黨領袖在首爾國會舉行的聯合記者會上高喊口號，與民間社會和五個反對黨成員共同譴責執政的國民力量黨。他們的標語上寫著「彈劾尹錫悅」。(AP) 首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台。(AP) 戒嚴部隊撤出國會大樓。(AP) 戒嚴部隊撤出國會大樓。(AP) 南韓民眾遊行，反對總統尹錫悅。(AP) 南韓戒嚴風波｜南韓總統尹錫悅凌晨解除實施大約6小時的戒嚴令，撤回戒嚴部隊。(美聯社) 首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台。(AP) 首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台。(AP)

軍事人權中心促軍方停止

綜合南韓《中央日報》與《京鄉新聞》等報道，南韓軍事人權中心今天召開緊急記者會，指「發現疑似二度戒嚴的徵兆」。多個陸軍部隊已限制士兵休假，未受影響的部隊也要求軍官準備應對緊急傳呼，預計12月8日前可能會有相關命令。

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該中心主任任泰勳指，12月8日恰逢國會可能表決彈劾案的隔天，如果彈劾案未通過，尹錫悅可能會再度下達戒嚴令對國會展開反擊。中心呼籲軍方應堅持「保護國民」，停止因政治局勢而做準備。

副防長：國防部拒接受命令

然而，《韓聯社》報導，南韓陸軍特種作戰司令部司令郭種根表示不會再有戒嚴，並強調「即使接獲戒嚴令，我也會拒絕」。

國防部副部長金善鎬在記者會上表示，今天早上流傳的再次戒嚴跡象傳聞並不屬實。他強調，即使要求頒布戒嚴法，國防部和國防首長也絕對不會接受，並表示國防部將全力配合調查總統尹錫悅短暫的戒嚴令。

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