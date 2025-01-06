南韓戒嚴風波｜公調處將拘捕尹鍚悅任務移交警方

南韓法院針對總統尹錫悅的拘捕令將於今日屆滿。負責執行的高級公職人員犯罪調查處(公調處)宣布，會把執行拘捕令的工作移交警方。公調處聲明指，昨晚已經向警方發布全權委託執行拘捕令的公文。
《韓聯社》引述警察廳官員報道，公調處發來公文委託警方執行尹錫悅拘留令，警方正在就此進行法律研討。報道又預計，公調處可能向法院申請延長拘捕令的有效期。公調處於上周五(3日)曾派員到總統官邸執行拘捕令，但受總統警衛處阻撓，未能成功。另外，尹錫悅律師團日前向首爾西部地方法院提出對逮捕令的異議，五日被地院駁回，但院方未公布理由。對此，尹錫悅律師尹甲根說，考慮向大法院(最高法院)提起上訴。在總統官邸外，仍有支持和反對尹錫悅的民眾，冒著寒冷天氣通宵集會。大批警員以人牆與巴士將兩方分開。
總統警護處長被調查
已被聯偵組立案調查的總統警護處長朴鍾俊昨日發表聲明，指在拘捕令存在司法程序爭議下，該處若配合執行，形同棄守身為總統警衛的職責而失職。朴鍾俊指，尹錫悅現在仍具民選總統身分，依憲法及法律應獲保護。報道指，官邸除總統警護處人員還有陸軍首都防衛司令部第55警衛團官兵等警衛受朴鍾俊和總統警護處副處長金成勳管轄。最大在野黨共同民主黨國會黨鞭朴贊大同日要求立即將朴鍾俊解除職務，並警告總統警護處人員若在公調處逮捕時做出開槍等妨礙執行的動作，將被視為「第二次內亂」行為。