南韓戒嚴風波｜公調處將拘捕尹鍚悅任務移交警方

南韓法院針對總統尹錫悅的拘捕令將於今日屆滿。負責執行的高級公職人員犯罪調查處(公調處)宣布，會把執行拘捕令的工作移交警方。公調處聲明指，昨晚已經向警方發布全權委託執行拘捕令的公文。

《韓聯社》引述警察廳官員報道，公調處發來公文委託警方執行尹錫悅拘留令，警方正在就此進行法律研討。報道又預計，公調處可能向法院申請延長拘捕令的有效期。公調處於上周五(3日)曾派員到總統官邸執行拘捕令，但受總統警衛處阻撓，未能成功。另外，尹錫悅律師團日前向首爾西部地方法院提出對逮捕令的異議，五日被地院駁回，但院方未公布理由。對此，尹錫悅律師尹甲根說，考慮向大法院(最高法院)提起上訴。在總統官邸外，仍有支持和反對尹錫悅的民眾，冒著寒冷天氣通宵集會。大批警員以人牆與巴士將兩方分開。