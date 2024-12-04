南韓戒嚴風波｜在野黨啟動彈劾尹錫悅最快周五表決 「始作俑者」防長金龍顯請辭 (更新)

南韓總統尹錫悅昨晚突宣布緊急戒嚴令，但不到3小時就被國會否決，尹錫悅於當地時間凌晨4時30分宣佈解除緊急戒嚴令，前後僅5個半小時。他同時解釋，自己初衷是為拯救國家。尹錫悅今日上午的行程已經取消，多名幕僚集體請辭。最大在野黨共同民主黨早上亦宣布，即時啟動對尹錫悅的彈劾程序。

今日下午，6個在野黨正式聯合向國會提起彈劾尹錫悅的程序，明日會正式向國會報告，預計周五至周六投票表決。

另外，被指是事件「始作俑者」的國防部長金龍顯表示對於戒嚴令造成的混亂深感責任重大，他對此表示歉意。聲明稱，他已就與緊急戒嚴相關的所有事態承擔全部責任，已向總統遞交辭呈。在野黨早前亦已針對金龍顯發起彈劾動議案。

南韓市面今日情況正常，各地學校如常上課，各類政府服務，包括地區辦事處及法院等都有開門，銀行亦有營業。