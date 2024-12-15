南韓戒嚴風波｜尹錫悅拒檢方傳喚受查 在野黨領袖李在明倡共同管治國家

南韓國會周六(14日)通過彈劾總統尹錫悅議案後，由總理韓德洙暫代南韓總統職務。負責調查戒嚴風波的檢方緊急戒嚴特別偵查本部稱，尹錫悅周日沒有接受檢方傳喚調查。與此同時，共同民主黨黨魁李在明建議，跨黨派成立國會與政府共同管治的國政協商機制，恢複國政正常運作。他又稱，暫時不討論彈劾代行總統職權的韓德洙。國會目前由反對派控制，而共同民主黨為最大反對派。

執政黨國民力量黨鞭權性東拒絕李在明成立國政協商機制的提議。他指，國民力量依然是(總統所屬的)執政黨，而且總理依照憲法規定代行總統職權。作為執政黨，國民力量將一如既往地通過黨政協商機制，以負責任的態度從政，希望在野黨積極協作。權性東指出，此前共同民主黨只關心如何推翻政權，而在尹錫悅彈劾案獲通過後，像執政黨一樣主導國政運營，此舉並不妥。