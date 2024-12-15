南韓戒嚴風波｜尹錫悅拒檢方傳喚受查 在野黨領袖李在明倡共同管治國家

南韓國會周六(14日)通過彈劾總統尹錫悅議案後，由總理韓德洙暫代南韓總統職務。負責調查戒嚴風波的檢方緊急戒嚴特別偵查本部稱，尹錫悅周日沒有接受檢方傳喚調查。與此同時，共同民主黨黨魁李在明建議，跨黨派成立國會與政府共同管治的國政協商機制，恢複國政正常運作。他又稱，暫時不討論彈劾代行總統職權的韓德洙。國會目前由反對派控制，而共同民主黨為最大反對派。
執政黨國民力量黨鞭權性東拒絕李在明成立國政協商機制的提議。他指，國民力量依然是(總統所屬的)執政黨，而且總理依照憲法規定代行總統職權。作為執政黨，國民力量將一如既往地通過黨政協商機制，以負責任的態度從政，希望在野黨積極協作。權性東指出，此前共同民主黨只關心如何推翻政權，而在尹錫悅彈劾案獲通過後，像執政黨一樣主導國政運營，此舉並不妥。
南韓戒嚴風波｜憲法法庭周一開始審理彈劾尹錫悅
國會通過的彈劾案仍有待憲法法庭批准，憲法法庭稱會在周一早上10時起開始審理，並承諾會「迅速及公平地」處理。法庭須在180天內審結，但因9名法官有3空缺暫未有人替補，餘下的6人其中兩人又快將卸任，料憲法法庭會「速戰速決」，在180天限期前有裁決。若尹錫悅彈劾獲法庭確認，總統選舉須在60天內舉行；若彈劾遭法庭否決，尹錫悅將立即恢復總統職務。
至於尹錫悅拒絕檢方傳召，檢方特別偵查本部表示，上周三向尹錫悅發出傳票要求他在周日早上10時到首爾中央區檢察廳，但他未有到案。檢方將於周一再向他發傳票。特別偵查本部本月9日表示，已對包括尹錫悅在內11名涉「緊急戒嚴事件」核心人員立案調查。
南韓戒嚴風波｜總理韓德洙與拜登通電話
國會周六通過彈劾尹錫悅後，他於周六晚7時24分起正式暫停總統職務。暫代總統職務的總理韓德洙周日早上與美國總統拜登通電話，重申韓美同盟牢不可摧。兩人交談了16分鐘，韓德洙稱今後一切國政運營將徹底按照憲法和法律進行，政府將毫無差池地執行外交、國安政策，並堅定不移鞏固和發展韓美同盟關係。他還指出，在朝鮮威脅和朝俄合作持續深化的情況下，鞏固韓美聯防態勢比任何時候都更為重要。白宮表示，拜登讚揚南韓的民主和法治韌性，重申美國對南韓的堅定承諾。