南韓戒嚴風波｜諾獎得主韓江：民眾的勇氣令我深受感動

南韓總統尹錫悅本月稍早宣布戒嚴又解嚴，引發政局混亂。南韓作家、2024諾貝爾文學獎得主韓江（Han Kang）12日就戒嚴風波指，「當前情況不全是糟糕的」，並稱自己因南韓民眾在這起風波展現的勇氣而深受感動。
根據《韓聯社》等報道，韓江10日在瑞典斯德哥爾摩出席2024年諾貝爾獎頒獎典禮，並獲頒獎章和證書。
事發兩天後就出國
韓江12日在當地的皇家歌劇院出席一場朗讀活動，被問及有關感受時，她表示，自己在事發兩天後就出國，對情況了解不多。但她接着說：「民眾鼓起勇氣、發自內心地去面對此次事態，讓我深受感動。所以我覺得當前情況不全是糟糕的。」
韓江提到，很多對「光州事件」有心理創傷的同世代民眾以及長輩都參加了示威，他們深知袖手旁觀將會使情況惡化，所以大家都對此事態深感擔憂並高度警惕，並採取積極行動。
《少年來了》揭露光州事件傷痛
韓江所著的《少年來了》（Human Acts）一書揭露了光州事件的傷痛。當被問到此書是否啟及民眾上街示威，韓江回應稱：「《少年來了》可能會引導年輕人去了解光州事件，但一本書讓民眾行動起來的說法有些誇張。」不過她也特別提到，當從照片看到有民眾在示威現場讀着她的小說時，自己深受感動。
54歲的韓江是第121位諾貝爾文學獎得主，也是獲此殊榮的第18位女作家。同時，她也是繼前總統金大中2000年獲諾貝爾和平獎之後，第2位獲得諾貝爾獎的南韓人。
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