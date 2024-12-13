南韓戒嚴風波｜諾獎得主韓江：民眾的勇氣令我深受感動

南韓總統尹錫悅本月稍早宣布戒嚴又解嚴，引發政局混亂。南韓作家、2024諾貝爾文學獎得主韓江（Han Kang）12日就戒嚴風波指，「當前情況不全是糟糕的」，並稱自己因南韓民眾在這起風波展現的勇氣而深受感動。

根據《韓聯社》等報道，韓江10日在瑞典斯德哥爾摩出席2024年諾貝爾獎頒獎典禮，並獲頒獎章和證書。

事發兩天後就出國

韓江12日在當地的皇家歌劇院出席一場朗讀活動，被問及有關感受時，她表示，自己在事發兩天後就出國，對情況了解不多。但她接着說：「民眾鼓起勇氣、發自內心地去面對此次事態，讓我深受感動。所以我覺得當前情況不全是糟糕的。」