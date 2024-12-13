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國際
2024-12-13 16:15:24

南韓戒嚴風波｜諾獎得主韓江：民眾的勇氣令我深受感動

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韓江12日出席皇家歌劇院一場朗讀活動。（圖／美聯社）

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南韓總統尹錫悅本月稍早宣布戒嚴又解嚴，引發政局混亂。南韓作家、2024諾貝爾文學獎得主韓江（Han Kang）12日就戒嚴風波指，「當前情況不全是糟糕的」，並稱自己因南韓民眾在這起風波展現的勇氣而深受感動。

根據《韓聯社》等報道，韓江10日在瑞典斯德哥爾摩出席2024年諾貝爾獎頒獎典禮，並獲頒獎章和證書。

事發兩天後就出國

韓江12日在當地的皇家歌劇院出席一場朗讀活動，被問及有關感受時，她表示，自己在事發兩天後就出國，對情況了解不多。但她接着說：「民眾鼓起勇氣、發自內心地去面對此次事態，讓我深受感動。所以我覺得當前情況不全是糟糕的。」

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韓江提到，很多對「光州事件」有心理創傷的同世代民眾以及長輩都參加了示威，他們深知袖手旁觀將會使情況惡化，所以大家都對此事態深感擔憂並高度警惕，並採取積極行動。

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《少年來了》揭露光州事件傷痛

韓江所著的《少年來了》（Human Acts）一書揭露了光州事件的傷痛。當被問到此書是否啟及民眾上街示威，韓江回應稱：「《少年來了》可能會引導年輕人去了解光州事件，但一本書讓民眾行動起來的說法有些誇張。」不過她也特別提到，當從照片看到有民眾在示威現場讀着她的小說時，自己深受感動。

54歲的韓江是第121位諾貝爾文學獎得主，也是獲此殊榮的第18位女作家。同時，她也是繼前總統金大中2000年獲諾貝爾和平獎之後，第2位獲得諾貝爾獎的南韓人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

南韓戒嚴 南韓戒嚴 南韓戒嚴 1980年5月，光州大批學生上街示威，要求撤銷戒嚴令，期間與防暴警察對峙。(資料圖片) 1980年5月27日，戒嚴部隊在光州拘捕反政府民眾。(資料圖片)

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