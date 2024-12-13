南韓戒嚴風波｜警察廳長指尹錫悅6度要求拘捕國會議員

南韓戒嚴令風波持續，韓聯社引述消息人士報道，已被警方拘留的國家警察廳長趙志浩，在接受問話時供稱，總統尹錫悅在上周戒嚴期間，曾六度致電他，指國會議員違反戒嚴令，要求警方作出拘捕，但他未有指示前線人員執行有關命令。趙志浩又指，尹錫悅每次致電，都是單方面下達指示，之後便掛斷；他認為尹錫悅的指示荒誕無稽，因此未有聽從。

趙志浩又透露，國防部防間諜司令呂寅兄要求警方派出100名調查員，並追蹤15名人士的位置，包括執政國民力量黨魁韓東勳，以及最大在野黨黨魁李在明；他當時已經指示下屬拒絕要求。報道又指，趙志浩在戒嚴令只維持不足6小時便結束後，曾與尹錫悅通電話，對情況表示遺憾，尹錫悅當時向他表示感謝，又指事情完結得非常快。

李在明促執政黨支持彈劾 結束混亂最快捷方法

在野黨再次推動針對尹錫悅的彈劾案，預料明日下午表決。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明發表聲明，批評尹錫悅企圖用謊言掩蓋罪行，是內亂的罪魁禍首，應該立即下台，又說只有彈劾才是結束混亂最快捷、最可靠的方法，他呼籲執政國民力量的議員，投票支持通過彈劾。

尹錫悅本月3日晚上宣布實施戒嚴，但凌晨國會召開全體會議表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。出動國會待命的戒嚴兵力也隨即撤離。檢方本月8日表示，正在以涉嫌濫用職權和內亂罪對尹錫悅展開調查。

