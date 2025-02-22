南韓炸雞店老闆虐打智障員工　鐵鍋燙淋滾水兼搶錢

南韓傳出令人髮指的案件，一對開炸雞店的兄弟檔，對店內一名輕度智能障礙員工，又打又罵，並多次持鈍器毆打其臀部、頭部和肩膀，離譜的是，他們還闖入對方母親住處，搶走現金和信用卡，案發後雙雙被捕，遭到判刑。
《韓聯社》22日報道，受害男子現年25歲，他於2022年5月在朋友建議下，到一家炸雞店打工，豈料竟是地獄。同年7月至11月，他因上班遲到及廚房經驗不足，遭32歲與30歲老闆兄弟，不斷打罵，根據檢方起訴書指出，兄弟檔的弟弟，用鈍器多次毆打男子的臀部、頭部和肩膀，還要他把左臂放在桌子上，用鈍器毆打，他躲避時，鈍器又擊中他的臉部和頭部。
「嚴重損害人類的尊嚴」
不僅如此，弟弟還慫恿員工，用鈍器毆打男子，而男子因不堪虐打，曾在上班時逃跑，兄弟檔竟把他抓回來，帶到炸雞店的廁所，要求他脫掉衣服，將開水澆在他的右臂上，還用熱鍋燙他的手臂長達10秒，造成二度燒傷。
更惡劣的是，他們還曾闖入男子母親的住處，強行打開臥室，搶走70萬韓圜（約3,793港元）的現金，以及拿走男子母親的信用卡，購買價值100萬韓圜（約5,418港元）的商品。案件曝光後，法院痛批這對兄弟「嚴重損害人類的尊嚴和價值，沒有考慮受害者的痛苦。」分別判處兩人4年和1年有期徒刑。
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