南韓炸雞店老闆虐打智障員工　鐵鍋燙淋滾水兼搶錢

南韓傳出令人髮指的案件，一對開炸雞店的兄弟檔，對店內一名輕度智能障礙員工，又打又罵，並多次持鈍器毆打其臀部、頭部和肩膀，離譜的是，他們還闖入對方母親住處，搶走現金和信用卡，案發後雙雙被捕，遭到判刑。

《韓聯社》22日報道，受害男子現年25歲，他於2022年5月在朋友建議下，到一家炸雞店打工，豈料竟是地獄。同年7月至11月，他因上班遲到及廚房經驗不足，遭32歲與30歲老闆兄弟，不斷打罵，根據檢方起訴書指出，兄弟檔的弟弟，用鈍器多次毆打男子的臀部、頭部和肩膀，還要他把左臂放在桌子上，用鈍器毆打，他躲避時，鈍器又擊中他的臉部和頭部。