南韓醫生集體辭職｜上萬醫生矢言堅決抵制　政府發最後通牒「本月底前復工」​

為抗議醫學院擴招，不滿薪資與工作條件的韓國實習與住院醫師集體請辭罷工行動持續一週，累計超過1萬人參與。政府26日發出最後通牒，要求在29日前復工，否則將吊扣執照。

目前已有超過1萬名實習與住院醫師請辭 《韓聯社》報導，韓國保健福祉部26日表示，根據對百家主要教學醫院進行的調查結果顯示，目前已有超過1萬名實習與住院醫師請辭，其中的9000多人實際缺勤。據了解，實習與住院醫師總數為1.3萬多人，其中95%就職於上述百家醫院。各家醫院尚未受理這些辭呈。 韓國行政安全部長官李祥敏26日敦促參與抗議的醫師們正視當前情況的嚴重性，呼籲他們儘早返回崗位，並承諾醫師們如能在29日之前重回工作崗位，政府將不追究責任。 李祥敏強調，抗議行動加重了醫療現場的混亂，對患者的生命和健康構成威脅，醫療現場正面臨危機。他還表示，只有留在患者身邊時，醫師們的呼聲才能更有影響力和效果。 保健福祉部副部長朴敏洙表示，3月1日起將對仍不上班的實習與住院醫師祭出懲處，吊扣執照至少3個月，甚至可能會遭起訴。

韓政府祭最後通牒 除了實習與住院醫師集體離職罷工外，有部份醫院還出現「專科培訓醫師」罷工現象。甚至有部分醫大畢業生放棄實習聘僱合約，進一步加劇醫療混亂。包括首都圈五大醫院在內的主要大型醫院，已將手術與看診日程減半，利用專訓醫師與教授等來填補人力空缺。 韓國政府25日召開會議商討醫師集體辭職罷工的對策。保健福祉部向醫界下達了禁止受理集體辭職書、禁止教唆採取集體行動、禁止使用集體休假以及維持必需醫療等命令。 同日下午，醫師代表團體「大韓醫師協會緊急對策委員會」在總統室所在的首爾龍山區召開緊急會議。並發表決議文，要求政府立即撤回醫科類院校擴招2000人的計劃，否則醫界將動用所有合法的手段予以堅決抵制。醫協26日再表示，將於3月3日舉行全國醫生總動員大會，這場大會將成為抵制政府政策的偉大長征之起點。 參與罷工行動的朴姓與柳姓醫師告訴《路透社》，在韓國備受推崇的醫療系統中，初級醫生是關鍵一環，但他們工作過勞、薪資偏低，卻無人傾聽他們的聲音。他們認為，政府應優先考慮他們的薪資和工作條件，而非增加醫學院招生名額計畫。