印尼大選點票繁重需時1個月 至少84名選務人員過勞死亡

印尼大選點票工作至周三(21日)仍在進行，根據官方統計，截至19日已有84名選務人員死亡，其中大部分是選舉委員會的臨時兼職點票員。但比起2019年大選，近900名選務人員死亡，情況已改善。

印尼上周三(14日)舉行總統及國會選舉，全國82萬個票站的點票工作仍在進行。印尼約有2.05億選民，大選是全球最大規模的單日選舉活動，點票工作繁雜，通常需要一個月時間才能正式完成點票。

790萬選務人員

《雅加達郵報》周三報道，選舉委員會和選舉監督委員會僱用約790萬名臨時工負責選務工作，包括協助選民投票、監督投票過程及維持票站秩序的選務人員。其中也包括570萬名有薪志願工，負責人手點票，可能需連續工作數日才能完成，繁重工作是許多人死亡的主因。