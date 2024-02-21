熱門搜尋:
大光麵 Chubby Hearts 回南天 美斯 金像獎2024 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-21 13:21:50

印尼大選點票繁重需時1個月 至少84名選務人員過勞死亡

分享：
工作人員在選舉前分發票箱。(資料圖片)

工作人員在選舉前分發票箱。(資料圖片)

印尼大選點票工作至周三(21)仍在進行，根據官方統計，截至19日已有84名選務人員死亡，其中大部分是選舉委員會的臨時兼職點票員。但比起2019年大選，近900名選務人員死亡，情況已改善。

印尼上周三(14)舉行總統及國會選舉，全國82萬個票站的點票工作仍在進行。印尼約有2.05億選民，大選是全球最大規模的單日選舉活動，點票工作繁雜，通常需要一個月時間才能正式完成點票。

790萬選務人員

《雅加達郵報》周三報道，選舉委員會和選舉監督委員會僱用約790萬名臨時工負責選務工作，包括協助選民投票、監督投票過程及維持票站秩序的選務人員。其中也包括570萬名有薪志願工，負責人手點票，可能需連續工作數日才能完成，繁重工作是許多人死亡的主因。

印尼選委會主席阿沙利較早前表示，選委會招募的工作人員中有71人死亡，其中大部分負責點票工作。選舉監督委員會則有13人死亡。因此截至19日，大選點票已導致84人死亡。

2019年6000人生病

報道指，印尼2019年首次同步舉行總統與國會選舉時，點票過程導致約6,000名選務人員生病，近900人死亡，主因是許多人是長者或有健康問題，他們需在沉重壓力下長時間工作。

印尼大選上周三投票。(資料圖片) 印尼大選點票工作繁重，需時1個月。(資料圖片) 可望勝出的國防部長普拉博沃上周五在雅加達與支持者互動。(資料圖片)

降低選務人員年齡門檻

阿沙利說：「今年限制票站工作人員不能超過55歲，並透過強制身體檢查來確保他們的健康狀況良好。」但衛生部長沙迪金強調這仍有改進空間，指出790萬名選務人員中，只有680萬接受強制檢查，其中40萬人患高血壓或心臟病等疾病，卻仍獲准在票站工作。

Ad Block

沙迪金並表示，衛生部考慮派醫護人員到票站巡邏，檢查選務人員健康狀況，測量血壓和心率等，「這將有助防止心臟驟停或中風造成的死亡，這就是今年最常見的死亡原因之一」。

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受