印尼大選點票繁重需時1個月 至少84名選務人員過勞死亡

印尼大選點票工作至周三(21日)仍在進行，根據官方統計，截至19日已有84名選務人員死亡，其中大部分是選舉委員會的臨時兼職點票員。但比起2019年大選，近900名選務人員死亡，情況已改善。
印尼上周三(14日)舉行總統及國會選舉，全國82萬個票站的點票工作仍在進行。印尼約有2.05億選民，大選是全球最大規模的單日選舉活動，點票工作繁雜，通常需要一個月時間才能正式完成點票。
790萬選務人員
《雅加達郵報》周三報道，選舉委員會和選舉監督委員會僱用約790萬名臨時工負責選務工作，包括協助選民投票、監督投票過程及維持票站秩序的選務人員。其中也包括570萬名有薪志願工，負責人手點票，可能需連續工作數日才能完成，繁重工作是許多人死亡的主因。
印尼選委會主席阿沙利較早前表示，選委會招募的工作人員中有71人死亡，其中大部分負責點票工作。選舉監督委員會則有13人死亡。因此截至19日，大選點票已導致84人死亡。
2019年6000人生病
報道指，印尼2019年首次同步舉行總統與國會選舉時，點票過程導致約6,000名選務人員生病，近900人死亡，主因是許多人是長者或有健康問題，他們需在沉重壓力下長時間工作。
降低選務人員年齡門檻
阿沙利說：「今年限制票站工作人員不能超過55歲，並透過強制身體檢查來確保他們的健康狀況良好。」但衛生部長沙迪金強調這仍有改進空間，指出790萬名選務人員中，只有680萬接受強制檢查，其中40萬人患高血壓或心臟病等疾病，卻仍獲准在票站工作。
沙迪金並表示，衛生部考慮派醫護人員到票站巡邏，檢查選務人員健康狀況，測量血壓和心率等，「這將有助防止心臟驟停或中風造成的死亡，這就是今年最常見的死亡原因之一」。