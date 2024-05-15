印尼村民點炮仗助燃熱氣球升空 瞬間大爆炸冒火球 4人險送命(有片)

玩命！印尼一群村民幾乎炸死自己……
當地媒體報道，事發於周一(13日)，東爪哇波諾羅戈(Ponorogo)一條村落15名村民忽發奇想，用至少4串炮仗試圖助燃熱氣球使其升空，未料點燃炮仗即引發大爆炸，其中4人險遭炸死。
熱氣球大爆炸
村長表示，8名青少年與7名大人合力組裝了一個無人駕駛的巨型熱氣球，並嘗試升空。從社交網片段可見，大約5人站在熱氣球下方，其中一人拉住氣球，另外4人點燃垂掛的長串炮仗。可是，炮仗快速向上燃燒，4人來不及跑開就發生猛烈爆炸，冒出巨大火球，4人瞬間火燒身。從片段可見，熱氣球最後發生大爆炸，場面震撼，其他人快跑，四散走避。
村民全數被捕
警方表示，爆炸共造成4名青少年受傷，2人傷勢嚴重，其中一人全身六成三皮膚燒傷，正在ICU接受治療。
警方指，涉事的15人事後全被捕，正接受調查，但重傷2人暫毋須受查。
Detik-detik Balon udara meledak— Miss Tweet | (@Heraloebss) May 13, 2024
Akibat kejadian itu, 4 orang mengalami luka-luka terkena ledakan mercon dari balon udara yang belum sempat terbang tersebut.( 13/5/2024)
📍 Desa Muneng Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. pic.twitter.com/9rokgpIF5H