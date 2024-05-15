印尼村民點炮仗助燃熱氣球升空 瞬間大爆炸冒火球 4人險送命(有片)

玩命！印尼一群村民幾乎炸死自己……

當地媒體報道，事發於周一(13日)，東爪哇波諾羅戈(Ponorogo)一條村落15名村民忽發奇想，用至少4串炮仗試圖助燃熱氣球使其升空，未料點燃炮仗即引發大爆炸，其中4人險遭炸死。

熱氣球大爆炸

村長表示，8名青少年與7名大人合力組裝了一個無人駕駛的巨型熱氣球，並嘗試升空。從社交網片段可見，大約5人站在熱氣球下方，其中一人拉住氣球，另外4人點燃垂掛的長串炮仗。可是，炮仗快速向上燃燒，4人來不及跑開就發生猛烈爆炸，冒出巨大火球，4人瞬間火燒身。從片段可見，熱氣球最後發生大爆炸，場面震撼，其他人快跑，四散走避。