印巴衝突｜巴國：以製無人機襲境致1死4傷　已擊落12架

印巴衝突愈演愈烈。繼7日聲稱擊落5架印度戰機，巴基斯坦軍方8日表示，在全國範圍擊落12架侵犯其領空的印度無人機。巴方將無人機稱為新德里的「嚴重挑釁」，並稱造成4名士兵受傷、1位平民死亡。
根據《路透社》與《CNN》，印度在7日凌晨發射飛彈攻擊巴基斯坦與巴控克什米爾地區，聲稱襲擊9個「恐怖分子基礎設施」地點，引發了外界對這兩個擁有核武的鄰國之間爆發更大規模軍事衝突的擔憂。
襲擊「恐怖分子基礎設施」地點
巴國軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示，印度向卡拉奇（Karachi）與拉合爾（Lahore）等多地，出動了以色列開發的哈洛普（Harop）自殺式無人機。目前無人機殘骸正在被收集中。
喬杜里稱：「印度無人機持續進入巴基斯坦領空……（印度）將繼續為這種赤裸裸的侵略付出高昂代價。」《路透社》稱，印度國防部未立即回應置評請求。
上月22日發生恐怖攻擊
另據《新華社》，匿名官方消息人士透露，今日上午近7時，旁遮普省拉合爾的軍事基地發生爆炸，造成4人受傷。目前該地點已被軍方封鎖。消息人士表示，事件被視為疑似飛彈或無人機攻擊，目前正進行進一步調查。
這場衝突的導火線是印度控制的克什米爾地區在上月22日發生恐怖攻擊，造成至少26人喪命，大部分遇難者為印度教遊客。印方指控巴基斯坦涉案。不過，巴基斯坦當局否認相關指控。
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