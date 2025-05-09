印巴衝突｜巴國：以製無人機襲境致1死4傷　已擊落12架

5月8日在卡拉奇，一棟疑在印度無人機襲擊中受損的房屋出現大洞。（圖／美聯社）

印巴衝突愈演愈烈。繼7日聲稱擊落5架印度戰機，巴基斯坦軍方8日表示，在全國範圍擊落12架侵犯其領空的印度無人機。巴方將無人機稱為新德里的「嚴重挑釁」，並稱造成4名士兵受傷、1位平民死亡。

根據《路透社》與《CNN》，印度在7日凌晨發射飛彈攻擊巴基斯坦與巴控克什米爾地區，聲稱襲擊9個「恐怖分子基礎設施」地點，引發了外界對這兩個擁有核武的鄰國之間爆發更大規模軍事衝突的擔憂。

襲擊「恐怖分子基礎設施」地點

巴國軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示，印度向卡拉奇（Karachi）與拉合爾（Lahore）等多地，出動了以色列開發的哈洛普（Harop）自殺式無人機。目前無人機殘骸正在被收集中。