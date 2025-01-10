印度多條村莊爆不明真菌感染　村民集體脫髮連鬚都甩埋

印度馬哈拉施特拉邦的村莊近期出現怪異現象，有30多名村民突然集體脫髮甚至變成禿頭，讓村子陷入恐慌。經過專家調查，發現原因竟是真菌感染，但為何會有真菌流行，目前還沒有答案。

30至40人報告嚴重脫髮

據印媒報道，在馬哈拉施特拉邦郊區的邦德岡（Bondgaon）、卡爾瓦德（Kalwad）和興納（Hingna）等3個村莊出現了村民集體落髮的怪現象。一名老婦人稱，從上周日開始她就出現掉頭髮的情況。

一名年輕男子表示，他的頭髮也開始脫落，10天來，髮線快速消失，他的鬍鬚也正在脫落。據悉布爾塔納縣（Buldhana district）這些村莊約有30至40人報告嚴重脫髮問題，當局已採取行動調查此事。