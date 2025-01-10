熱門搜尋:
六合彩 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-01-10 17:45:40

印度多條村莊爆不明真菌感染　村民集體脫髮連鬚都甩埋

分享：

印度3村莊傳出集體掉髮的神秘事件。（示意圖／PIXABAY）

adblk5

印度馬哈拉施特拉邦的村莊近期出現怪異現象，有30多名村民突然集體脫髮甚至變成禿頭，讓村子陷入恐慌。經過專家調查，發現原因竟是真菌感染，但為何會有真菌流行，目前還沒有答案。

30至40人報告嚴重脫髮

據印媒報道，在馬哈拉施特拉邦郊區的邦德岡（Bondgaon）、卡爾瓦德（Kalwad）和興納（Hingna）等3個村莊出現了村民集體落髮的怪現象。一名老婦人稱，從上周日開始她就出現掉頭髮的情況。

一名年輕男子表示，他的頭髮也開始脫落，10天來，髮線快速消失，他的鬍鬚也正在脫落。據悉布爾塔納縣（Buldhana district）這些村莊約有30至40人報告嚴重脫髮問題，當局已採取行動調查此事。 

調查水中是否含有重金屬

令人驚訝的是，有些情況嚴重的人在幾天之內就完全失去了頭髮，事件曝光後，整個地區陷入了恐慌。

地區衛生部門獲報後緊急派出官員前往調查，並對掉髮的民眾進行檢查，一名專家表示，大約99%的病例都是頭皮真菌感染，導致人們脫髮，但對於真菌從何而來，目前還不清楚。他們已從3個村莊採集了水樣本送驗，看看水中是否含有重金屬，因為重金屬會加重真菌感染。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

▼防脫髮、護髮方法▼

防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 