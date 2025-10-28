印度學霸不滿同居男朋友偷拍影片　殺人後策劃火災試圖掩蓋真相

印度德里警方近日破獲一宗謀殺案，一名32歲正準備公務員考試（UPSC）考生Ramkesh Meena慘遭同居女朋友Amrita Chauhan殺害，女方行兇後利用火災掩蓋罪行，主因是發現Ramkesh偷拍其私密影片而心生怨恨。
要求男朋友刪除影片被拒
據《India Today》報道，此案主謀為21歲的法醫學生Amrita Chauhan，她在男朋友電腦硬碟中發現大量偷拍影片，要求男友刪除影片卻被拒絕，因此與前男朋友Sumit Kashyap及其朋友Sandeep Kumar合謀痛下毒手，三人勒死Ramkesh Meena奪走硬碟後，還精心布置現場，讓案件看起來像是普通火災意外。
警方調查顯示，三人在10月5日至6日之間進入Ramkesh Meena的住所，利用Amrita Chauhan的法醫學知識策劃了這宗謀殺案。三人聯手在Ramkesh Meena遺體上澆上油和酒精，並打開液化石油氣瓶製造爆炸，試圖將其偽裝成火災意外。
查看閉路電視後拘捕三人
最初，警方以為這是一場意外，但隨著調查深入，查看相關閉路電視，發現Amrita Chauhan和兩名男性在案發當晚進出大樓，並在爆炸前不久離開，引起了警方的懷疑。最終，警方在多次突擊檢查後於10月18日逮捕了Amrita Chauhan，隨後二人也相繼被捕。三人目前均已被警方拘留，案件仍在進一步調查中。
根據警方的報告，Amrita Chauhan的法醫學背景和對犯罪劇集的迷戀使她能夠精心策劃這謀殺，並試圖掩蓋其罪行。警方已根據相關法條對三人提出了謀殺、共謀及破壞證據的指控。
