印度學霸不滿同居男朋友偷拍影片　殺人後策劃火災試圖掩蓋真相

據《India Today》報道，此案主謀為21歲的法醫學生Amrita Chauhan，她在男朋友電腦硬碟中發現大量偷拍影片，要求男友刪除影片卻被拒絕，因此與前男朋友Sumit Kashyap及其朋友Sandeep Kumar合謀痛下毒手，三人勒死Ramkesh Meena奪走硬碟後，還精心布置現場，讓案件看起來像是普通火災意外。

警方調查顯示，三人在10月5日至6日之間進入Ramkesh Meena的住所，利用Amrita Chauhan的法醫學知識策劃了這宗謀殺案。三人聯手在Ramkesh Meena遺體上澆上油和酒精，並打開液化石油氣瓶製造爆炸，試圖將其偽裝成火災意外。

查看閉路電視後拘捕三人

最初，警方以為這是一場意外，但隨著調查深入，查看相關閉路電視，發現Amrita Chauhan和兩名男性在案發當晚進出大樓，並在爆炸前不久離開，引起了警方的懷疑。最終，警方在多次突擊檢查後於10月18日逮捕了Amrita Chauhan，隨後二人也相繼被捕。三人目前均已被警方拘留，案件仍在進一步調查中。