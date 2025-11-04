熱門搜尋:
國際
2025-11-04 12:28:00

印度巴士與砂石車相撞釀至少24死　半邊車身被削傷者被困碎石中(有片)

印度巴士與砂石車相撞釀至少24死，半邊車身被削傷者被困碎石中。(X)

印度南部泰倫加納邦有一輛砂石車，與一輛載有約70名乘客的巴士迎頭相撞，造成至少24人死亡，包括砂石車司機，另外多人受傷，並一度被困在碎石中，要由其他人救出。

綜合報道，涉事的國營巴士往海德拉巴市(Hyderabad)途中，行經謝瓦拉鎮附近時遭對面線砂石車迎頭相撞，巴士車頭嚴重擠壓損毀，半邊車身被削走。警方表示，砂石車在高速行駛時失控，與巴士相撞後車上大量的碎石傾瀉而下，砸在巴士，導致多名巴士乘客受困，當局調派挖土機徹夜救援，救出受困傷者。

多人一度被困在碎石中。(X) 多人一度被困在碎石中。(X) 巴士車頭嚴重擠壓損毀，半邊車身被削走。(X)

警方調查：砂石車司機超速是意外主因

警方初步調查，砂石車司機超速行駛是造成意外的主要原因。罹難者包括砂石車司機，還有幾名週末後返回海德拉巴的學生。大部分死者是坐在巴士車頭部分的乘客，亦有乘客是被貨車倒下的碎石壓死。當地醫院院長表示，已有20具遺體被移往太平間，經確認身分後將交還給家屬。

