印度擬修例重罰「以口水或尿污染食物」 最高判十年監禁

近日，印度社交平台瘋傳向食物吐口水、以尿液污染等影片，引發印度人對食安問題的憂慮。印度的兩個邦宣布將嚴懲這類污染食物的行為，包括最高罰款9241港元、判處10年監禁等措施，引發輿論爭議。
據BBC28日報道，印度人民黨（BJP）之所以在其執政的北阿坎德邦和北方邦推出嚴懲舉措，起因是社交平台流傳的一些影片顯示，有小攤販和餐廳老闆向售賣食物吐口水，還有女傭將尿液摻入她準備的食物中。
引起印度教與穆斯林「網路戰爭」
據BBC轉述多家印媒報道，北阿坎德邦和北方邦近期已發生多宗類似事件，例如北阿肯德邦的2名男子在泡茶時向茶具吐口水，北方邦一名廚師在烘烤麵餅時向裡面吐口水，他們均已被當地警方拘捕。
據報道，這類影片不僅引發了印度人對於食物安全的憂慮，也加劇了印度教與穆斯林之間的網路戰爭，因穆斯林男子利用婚姻令印度教女性皈依的行為被稱為「愛情聖戰」，有激進的印度教團體指控這是穆斯林發動的「吐口水聖戰」。例如，不少網友指控在食物中摻尿的女傭是穆斯林，但警方後來確認她是印度教徒。
當局要求要求餐廳安裝閉路電視
北阿坎德邦政府於16日發布指南，要求餐廳安裝閉路電視，同時宣布向食物吐口水者將最高被罰款10萬盧比（約9241港元）。北方邦則計劃制定兩項嚴厲的地方性法令，向食物吐口水者或者摻雜污染物者最高將被判處10年監禁。據官員介紹，該級別的刑罰通常用於殺人未遂或強姦等罪行的處罰。
據報印度官員認為基於食安考慮有必要採取嚴格的法律，但反對派領導人和法律專家質疑這些法律是否有效，以及可能會被濫用在誹謗特定族群上。BBC指出，在新冠病毒流行期間，關於穆斯林隨地吐痰、打噴嚏等傳播病毒的假影片一度在網路瘋傳，這些影片加劇了印度教和穆斯林的分裂。
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