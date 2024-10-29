印度擬修例重罰「以口水或尿污染食物」 最高判十年監禁

據BBC28日報道，印度人民黨（BJP）之所以在其執政的北阿坎德邦和北方邦推出嚴懲舉措，起因是社交平台流傳的一些影片顯示，有小攤販和餐廳老闆向售賣食物吐口水，還有女傭將尿液摻入她準備的食物中。

近日，印度社交平台瘋傳向食物吐口水、以尿液污染等影片，引發印度人對食安問題的憂慮。印度的兩個邦宣布將嚴懲這類污染食物的行為，包括最高罰款9241港元、判處10年監禁等措施，引發輿論爭議。

引起印度教與穆斯林「網路戰爭」

據BBC轉述多家印媒報道，北阿坎德邦和北方邦近期已發生多宗類似事件，例如北阿肯德邦的2名男子在泡茶時向茶具吐口水，北方邦一名廚師在烘烤麵餅時向裡面吐口水，他們均已被當地警方拘捕。

據報道，這類影片不僅引發了印度人對於食物安全的憂慮，也加劇了印度教與穆斯林之間的網路戰爭，因穆斯林男子利用婚姻令印度教女性皈依的行為被稱為「愛情聖戰」，有激進的印度教團體指控這是穆斯林發動的「吐口水聖戰」。例如，不少網友指控在食物中摻尿的女傭是穆斯林，但警方後來確認她是印度教徒。