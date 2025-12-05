印度最大航空連續3日大規模取消航班　數千旅客滯留新德里、孟買等機場

印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）連續第3日大規模航班取消，截至昨日（12月4日）凌晨，至少175次航班被取消，導致數千名旅客滯留在新德里、孟買、海德拉巴等多個主要機場。
根據《路透社》，靛藍航空承認執行更嚴格的工作指引，當中收緊機師執勤時間限制是導致航班取消的原因。
收緊機師執勤時數
印度飛行員聯合會指，靛藍航空因未能及時調整機組人員排班，也無妥善規劃航班時間表，以因應旨在提升安全的新規例。新規例於11月生效，將機師每周強制休息時間從36小時增至48小時，同時將每周夜間降落次數上限由6次降至2次。
其他包括印度航空、香料航空及阿卡薩航空在內的其他航空公司，均未因此大規模取消航班。唯獨靛藍航空影響特別大。
消息人士稱，印度民航監管機構官員擬與靛藍航空高層會面，將要求該航司說明危機成因及是否已擬定應變計劃。班加羅爾機場發言人說，昨日有73個航班遭取消。據稱，新德里約有30個航班取消、海德拉巴取消68個航班，孟買則取消85個航班。一名《路透社》記者昨晚搭乘的靛藍航空班機降落在西部城市浦納後，被困在機內長達3小時。機長解釋是因營運問題及未獲准停靠，必須等待其他飛機起飛。
靛藍航空每日營運超過2,000航班、機隊規模超過400架飛機，市場佔有率約六成，並以準時的服務而聞名。該航空公司股價昨日下跌3.4%，本周累計跌幅達6%。
旅客斥無人管理 專線打不通
疲憊憤怒的旅客在機場航廈內排起長隊，試圖了解航班資訊。亞達夫（Ram Shankar Yadav）準備與家人前往參加弟弟的婚禮，航班延誤6小時，「我們沒有足夠的椅子，人們拿報紙鋪在地上坐，大家都很生氣，沒有人管理，服務專線打不通」。
