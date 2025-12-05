印度最大航空連續3日大規模取消航班　數千旅客滯留新德里、孟買等機場

印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）連續第3日大規模航班取消，截至昨日（12月4日）凌晨，至少175次航班被取消，導致數千名旅客滯留在新德里、孟買、海德拉巴等多個主要機場。

根據《路透社》，靛藍航空承認執行更嚴格的工作指引，當中收緊機師執勤時間限制是導致航班取消的原因。

收緊機師執勤時數

印度飛行員聯合會指，靛藍航空因未能及時調整機組人員排班，也無妥善規劃航班時間表，以因應旨在提升安全的新規例。新規例於11月生效，將機師每周強制休息時間從36小時增至48小時，同時將每周夜間降落次數上限由6次降至2次。

其他包括印度航空、香料航空及阿卡薩航空在內的其他航空公司，均未因此大規模取消航班。唯獨靛藍航空影響特別大。