印度機師影相展示空中歎咖啡　被航空公司停職兼受查

在網上分享生活是現代人的習慣，不過要注意情況。印度香料航空的兩名機師，就因為在社交網絡發放在飛機上享用咖啡的相片，被航空管制部門調查，以及被航空公司停職。

在本月的8日，由印度首都德里飛往東北部城市古瓦哈提的一班香料航空客機上，兩名機師把於駕駛倉內享用咖啡及麵包的相片，上載社交媒體。印度的民航部門在周二（14日）表示注意到有關的相片，並向香料航空要求核實身份。香料航空在周三（15日）證實為該航空公司的機師。

液體流入電子零件會造成故障

兩人惹禍的原因，是因為當地民航部門雖然容許機師及空服在機上飲食，不過是有嚴格的標準，其中在盛載飲料的杯，必須要有蓋，以及放置在一個托盤上，防止液體流入機器之中。然而在相片中，載有咖啡的杯僅放於飛機控制桿上，而且沒有蓋上，違反航空安全的規定。有航空專家指出，即使是少量的液體流入電子機件之中，都足以造成故障，因此這絕對是違法行為。

香料航空表示，在當局完成調查後，會對兩名機師作出紀律處分。航空公司表示，航班最後成功降落，而兩名機師已被停職，不過目前未知道相片是甚麼時候拍攝以及是最近還是舊相。