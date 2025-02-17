印度老爺奶奶索嫁妝不果　強行向家嫂注射愛滋針

印度北方邦一名男子指控他的女兒被其老爺奶奶以帶有愛滋病毒的針頭注射，只因女兒嫁過去時沒有滿足親家對嫁妝的要求，當地法院已下令立案調查。

家嫂確診愛滋病而丈夫沒有被感染

據印媒報道，女子塞尼 (Sonal Saini) 於 2023 年 2 月 15 日與來自北阿坎德邦哈里德瓦爾的阿布舍克 (Abhishek) 結婚，當時女方家有提供一輛SUV和150萬盧比（約 13.4萬港元 ）當嫁妝，沒想到婚後沒多久，奶奶就要求一輛更大的車子和100萬盧比（約 8.9萬港元 ）當嫁妝。當女方父母拒絕後，老爺奶奶就把塞尼趕出家門。

後來，在當地村長的斡旋之下，塞尼得以回到婆家，但她的父親指控，塞尼再度受到身心上的折磨，塞尼家人聲稱，她的老爺奶奶居然強行 以帶有愛滋病毒的針頭注射 ，意圖置她於死地。