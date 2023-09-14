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國際
2023-09-14 22:34:18

印度軍犬捨身護領犬員殉職 士兵給牠蓋國旗行禮致敬(有片)

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印度軍犬肯特為保護領犬員犧牲，士兵向牠致敬送別。(互聯網)

印度軍犬肯特為保護領犬員犧牲，士兵向牠致敬送別。(互聯網)

印度軍方日前在北部查謨與喀什米爾地區執行反恐任務，一名士兵和一隻軍犬陣亡。士兵其後為這隻軍犬舉行葬禮，給牠蓋上國旗送別，國防部亦製作影片悼念，許多民眾看後感到不捨。為之鼻酸。

印度媒體報道，陸軍本月9日根據情報，在查謨與喀什米爾地區的拉卓里縣(Rajouri)掃蕩恐怖分子的巢穴，擊斃2名恐怖分子，印軍一名士兵死亡，4名軍警受傷。另有一隻名為「肯特 (Kent)6歲拉布拉多軍犬喪生。

國防部發言人周四(14)在社交平台「X」貼出肯特生前執勤及葬禮的影片，並附上字幕：「再見了，肯特。」

士兵列隊致敬

片中，肯特被放在擔架上，身上披著印度國旗及鮮花圈，士兵們列隊，揮動步槍向牠行禮致敬。士兵之後逐一觸碰牠的遺體，再觸碰自己的額頭和胸膛表達敬意。有士兵雙手合十，為肯特祈禱，最後將牠抬上救護車。

國防部說，肯特專責在山區為士兵引路，本月12日進入敵人陣地時遇上猛烈火力攻擊，肯特捨命保護領犬員。

士兵給肯特遺體蓋國旗並放上花圈。(互聯網)

士兵給肯特遺體蓋國旗並放上花圈。(互聯網)

殉職軍犬獲頒英勇勳章

退役陸軍中將Satish Dua亦分享一段肯特生前的影片，至今累計近25萬次點擊瀏覽，許多網民感性留言。

去年7月，印度陸軍軍犬「艾克塞」(Axel)在反恐行動中殉職，獲頒英勇勳章；同年10月，另一隻軍犬「索姆」(Zoom)在反恐行動中制服一名恐怖分子，但期間身中兩槍，傷重不治。

肯特生前執行任務，為士兵引路。(互聯網) 肯特生前執行任務，為士兵引路。(互聯網) 肯特帶領士兵找到可疑人士。(互聯網) 肯特狂吠可疑男子。(互聯網) 士兵列隊向肯特遺體行禮。(互聯網) 士兵觸摸肯特遺體，向牠表達敬意。(互聯網) 士兵把肯特遺體抬上救護車。(互聯網) 國防部向肯特致敬。(互聯網) 士兵把肯特遺體抬上救護車。(互聯網)
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