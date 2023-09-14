印度軍犬捨身護領犬員殉職 士兵給牠蓋國旗行禮致敬(有片)

印度軍方日前在北部查謨與喀什米爾地區執行反恐任務，一名士兵和一隻軍犬陣亡。士兵其後為這隻軍犬舉行葬禮，給牠蓋上國旗送別，國防部亦製作影片悼念，許多民眾看後感到不捨。為之鼻酸。

印度媒體報道，陸軍本月9日根據情報，在查謨與喀什米爾地區的拉卓里縣(Rajouri)掃蕩恐怖分子的巢穴，擊斃2名恐怖分子，印軍一名士兵死亡，4名軍警受傷。另有一隻名為「肯特 」(Kent)的6歲拉布拉多軍犬喪生。

國防部發言人周四(14日)在社交平台「X」貼出肯特生前執勤及葬禮的影片，並附上字幕：「再見了，肯特。」

士兵列隊致敬

片中，肯特被放在擔架上，身上披著印度國旗及鮮花圈，士兵們列隊，揮動步槍向牠行禮致敬。士兵之後逐一觸碰牠的遺體，再觸碰自己的額頭和胸膛表達敬意。有士兵雙手合十，為肯特祈禱，最後將牠抬上救護車。

國防部說，肯特專責在山區為士兵引路，本月12日進入敵人陣地時遇上猛烈火力攻擊，肯特捨命保護領犬員。