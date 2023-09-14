印度軍犬捨身護領犬員殉職 士兵給牠蓋國旗行禮致敬(有片)

印度軍方日前在北部查謨與喀什米爾地區執行反恐任務，一名士兵和一隻軍犬陣亡。士兵其後為這隻軍犬舉行葬禮，給牠蓋上國旗送別，國防部亦製作影片悼念，許多民眾看後感到不捨。為之鼻酸。
印度媒體報道，陸軍本月9日根據情報，在查謨與喀什米爾地區的拉卓里縣(Rajouri)掃蕩恐怖分子的巢穴，擊斃2名恐怖分子，印軍一名士兵死亡，4名軍警受傷。另有一隻名為「肯特 」(Kent)的6歲拉布拉多軍犬喪生。
國防部發言人周四(14日)在社交平台「X」貼出肯特生前執勤及葬禮的影片，並附上字幕：「再見了，肯特。」
士兵列隊致敬
片中，肯特被放在擔架上，身上披著印度國旗及鮮花圈，士兵們列隊，揮動步槍向牠行禮致敬。士兵之後逐一觸碰牠的遺體，再觸碰自己的額頭和胸膛表達敬意。有士兵雙手合十，為肯特祈禱，最後將牠抬上救護車。
國防部說，肯特專責在山區為士兵引路，本月12日進入敵人陣地時遇上猛烈火力攻擊，肯特捨命保護領犬員。
殉職軍犬獲頒英勇勳章
退役陸軍中將Satish Dua亦分享一段肯特生前的影片，至今累計近25萬次點擊瀏覽，許多網民感性留言。
去年7月，印度陸軍軍犬「艾克塞」(Axel)在反恐行動中殉職，獲頒英勇勳章；同年10月，另一隻軍犬「索姆」(Zoom)在反恐行動中制服一名恐怖分子，但期間身中兩槍，傷重不治。
Loyal, courageous & unforgettable, Six-year-old Kent of the 21 Army Dog Unit laid down her life while shielding her handler during #OPSUJALIGALA#IndianArmy paid tributes to Kent, bid an emotional farewell to her.@rajnathsingh @NorthernComd_IA@giridhararamane @adgpi pic.twitter.com/iXrVOBlAHM— A. Bharat Bhushan Babu (@SpokespersonMoD) September 14, 2023