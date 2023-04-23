印度82歲老翁鐵路旁小便　遭30米外「飛天乳牛」離奇砸死

記者高珞曦／綜合報道
在印度信仰中，牛的地位神聖，不可輕易令其損傷。不過最近印度北方的拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生一樁離奇事故，一名82歲的退休鐵路工人夏瑪（Shiv Dayal Sharma）在鐵軌附近小便，不料一頭路邊乳牛被火車撞得四分五裂，牛屍飛越數十米竟砸中夏瑪，令他當場死亡。
綜合外媒《每日星報》、《The Hindu》報道，82歲的夏瑪19日一如往常離開家，走到鐵軌附近享受露天「解放」的快意，當時附近一頭乳牛正在軌道旁吃草。
不久印度半快速列車「Vande Bharat train」疾駛而來，報道稱，該列車最高時速達130至160公里，衝擊力道之大直接將吃草的乳牛撞死、撞飛，屍塊甚至飛到近30米外，將出門解手的夏瑪砸死。
根據印度鐵路公司（ Indian Railways）統計，2019年以來有超過10萬頭牛被火車撞死或撞傷，每年幾乎都有2.5萬件以上的火車撞牛事故，2020年至2021年間一度減少至1.9萬，但隔年又回復到平均數字。2022年到2023年1月23日期間已有26180件火車撞牛事故。
為減少事故再度發生，印度鐵路公司計劃在孟買到艾哈邁達巴德（Ahmedabad）長達622公里的鐵路修建金屬圍欄，工程已在2023年1月初進行，花費近24.5億盧比（約2.34億元港幣）。
印度鐵道部長維什諾（Ashwini Vaishnaw）對此表示，政府正在擬定對策處理乳牛問題，鐵路公司也再三指示火車駕駛員，建議駕駛員避免在耕地人口多的地區高速行駛。
只是半快速列車「Vande Bharat train」去年10月啟用後，僅1個月就發生2次火車撞牛事故，通車第6天發生第一起事故，車頭嚴重受損，相關單位處理了20分鐘並更換車頭才重新上路，豈料隔天車頭又撞上牛隻，車頭再度毀損。
這些離譜事件連當地網友看了都搖頭，「所以這個故事告訴我們，在軌道附近尿尿時，應該保持31米以上的安全距離」、「所以我得一邊衝刺一邊尿嗎」、「真沒想到有人會被天降神牛砸死，這死法也太印度了」。
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