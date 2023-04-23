印度82歲老翁鐵路旁小便　遭30米外「飛天乳牛」離奇砸死

記者高珞曦／綜合報道 在印度信仰中，牛的地位神聖，不可輕易令其損傷。不過最近印度北方的拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生一樁離奇事故，一名82歲的退休鐵路工人夏瑪（Shiv Dayal Sharma）在鐵軌附近小便，不料一頭路邊乳牛被火車撞得四分五裂，牛屍飛越數十米竟砸中夏瑪，令他當場死亡。 綜合外媒《每日星報》、《The Hindu》報道，82歲的夏瑪19日一如往常離開家，走到鐵軌附近享受露天「解放」的快意，當時附近一頭乳牛正在軌道旁吃草。

不久印度半快速列車「Vande Bharat train」疾駛而來，報道稱，該列車最高時速達130至160公里，衝擊力道之大直接將吃草的乳牛撞死、撞飛，屍塊甚至飛到近30米外，將出門解手的夏瑪砸死。 根據印度鐵路公司（ Indian Railways）統計，2019年以來有超過10萬頭牛被火車撞死或撞傷，每年幾乎都有2.5萬件以上的火車撞牛事故，2020年至2021年間一度減少至1.9萬，但隔年又回復到平均數字。2022年到2023年1月23日期間已有26180件火車撞牛事故。 為減少事故再度發生，印度鐵路公司計劃在孟買到艾哈邁達巴德（Ahmedabad）長達622公里的鐵路修建金屬圍欄，工程已在2023年1月初進行，花費近24.5億盧比（約2.34億元港幣）。

In a strange accident, a bull calf hit by a semi-high speed Vande Bharat Express train was thrown into the air and knocked down an 82-year-old man, killing him instantly, near Alwar railway station in Rajasthan on Wednesday. The calf also died on the spot.https://t.co/hcDcw5qo8J — The Hindu (@the_hindu) April 21, 2023