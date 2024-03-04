厄瓜多爾火山事隔4年再爆發黑夜染紅 煙柱3公里高 (有片)

南美洲國家厄瓜多爾通報，屬於加拉巴戈斯群島（Galapagos）的拉昆布雷火山（La Cumbre）爆發。據觀測機構指出，厄瓜多爾火山噴煙直衝3公里高，所幸為無人島，無立即危險性。據《路透社》和《美聯社》等外媒報導，厄瓜多爾拉昆布雷火山已經噴發。厄瓜爾多環境部昨日（3月3日）證實了這個消息：「透過衛星系統檢測到氣體釋放和溫度異常。」環境部表示，儘管他們將繼續監測這座火山，但群島的觀光不會受到火山爆發影響。
或比4年前火山爆發規模更大
費爾南迪納島（Fernandina）上的拉昆布雷火山是加拉巴戈斯群島眾多活火山之一，距離厄瓜多大陸將近1000公里。而據地球物理研究所的報告表明，這次厄瓜多爾拉昆布雷火山的噴發，火山煙柱直竄3公里高，帶來有毒氣體，幸好已被強風驅散，遠離其他有住人的島嶼。
資料顯示火紅岩漿點亮黑夜，而在另一支影片中，橘紅色岩漿大量往下流，過程中伴隨白色煙霧。當局表示，拉昆布雷火山上次是在2020年爆發，而這次火山爆發規模可能比先前記錄到的更大。
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Galapagos Burning: 'Darwin' Volcano Erupts on Fernandina Island - Apocalyptic Sky— RT_India (@RT_India_news) March 4, 2024
The youngest & most active volcano on Ecuador's Galapagos archipelago has burst into life with epic red skies and lava.
Although Fernandina is uninhabited by people, it is home to many animals -… pic.twitter.com/wSUOPCwEmX