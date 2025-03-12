叫耶穌應剪掉頭髮　印尼TikTok變性網紅判監2年10個月

印尼一名跨性別女網紅在TikTok於網民挑釁下，反駁稱耶穌應該剪掉頭髮，結果引來牢獄之災。法院周一指其言論可破壞社會的「公眾秩序」及「宗教和諧」，並且褻瀆宗教，以散播仇恨罪名判她監禁2年10個月。
本身是穆斯林的Ratu Thalisa於TikTok擁有逾44.2萬追隨者，她去年10月2日做直播時有網民叫她剪掉頭髮，以看來更像個男人。這似乎踩到Thalisa死穴，她舉起手機展示耶穌圖像，並向著手機說「你不應該看來像女人，你應剪掉頭髮，讓你看來像他(網民)的父親」。5個基督徒團體向印尼警方舉報她涉嫌褻瀆宗教，導致她於10月8日被捕。除了監禁，她還被罰款約6,200美元(約4.8萬港元)。
印尼TikTok網紅｜國際特赦組織呼籲放人
法院依據監管網上仇恨言論的電子資訊及交易法(EIT)對Thalisa定罪，國際特赦組織對有關判刑感震驚，剝削了Thalisa的表達自由，也不應以EIT法例懲罰公眾在社交網的言論，呼籲當局釋放她。該組織負責人指，印尼應禁止煽動歧視、仇恨或暴力的宗教仇恨鼓吹，但Thalisa有關言論並未觸及該界線。印尼EIT法例推行後引起爭議，根據國際特赦組織，從2019年至2024年最少560人因不同罪名包括誹謗和仇恨言論，被控涉嫌違反EIT法例，當中421人被定罪。當地數名網紅也因該法例被控以誹謗和仇恨言論罪，包括一名穆斯林女網紅疑為了短片流量，在進食豬肉前讀出伊斯蘭教經文，最後因褻瀆伊斯蘭教被判監2年。