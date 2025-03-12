叫耶穌應剪掉頭髮　印尼TikTok變性網紅判監2年10個月

印尼一名跨性別女網紅在TikTok於網民挑釁下，反駁稱耶穌應該剪掉頭髮，結果引來牢獄之災。法院周一指其言論可破壞社會的「公眾秩序」及「宗教和諧」，並且褻瀆宗教，以散播仇恨罪名判她監禁2年10個月。

本身是穆斯林的Ratu Thalisa於TikTok擁有逾44.2萬追隨者，她去年10月2日做直播時有網民叫她剪掉頭髮，以看來更像個男人。這似乎踩到Thalisa死穴，她舉起手機展示耶穌圖像，並向著手機說「你不應該看來像女人，你應剪掉頭髮，讓你看來像他(網民)的父親」。5個基督徒團體向印尼警方舉報她涉嫌褻瀆宗教，導致她於10月8日被捕。除了監禁，她還被罰款約6,200美元(約4.8萬港元)。