叫餐進食後嗆咳嘔吐 驚揭外賣員防狼噴霧加料(有片)

美國印第安納州一對夫婦於外賣平台叫餐，妻子咬了一口便嗆咳甚至嘔吐。丈夫檢查包裝袋才發現袋上有噴劑的痕跡，細聞也有一股刺鼻味道。翻看門前監視器，驚覺女外賣員放下外賣後，手拿噴劑向外賣袋噴射。那應該是防狼噴霧辣椒水。

事發在印第安納州的Evansville，於12月6日，Mark Cardin在午夜過後透過美國外賣平台DoorDash，向一間快餐店訂餐。他發覺妻子開始進食後便嗆咳和喘氣，食多幾口後甚至嘔吐。他才拿近外賣袋看，發現上面有噴灑痕跡，也吸入了部分刺鼻氣味。他繼而查看門鐘監視器，發現送外賣的女人「有目的地」向那袋食物噴東西。Cardin說，「很可怕，我們認為那是防狼噴霧，但在今時今日也可能是其他東西」。幸好他與妻子的不適在10分鐘內消退。他曾試圖接觸那名女外賣員，但已遭對方封鎖。Cardin最後向外賣平台DoorDash投訴和報案。