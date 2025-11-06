台灣女子涉嫌走私20公斤液態大麻　關西機場緝毒犬退休前建功

日本警方昨證實逮捕一名台灣女子，她因涉嫌走私約20公斤液態大麻，被日本警方逮捕並起訴，關西國際機場指出，這是該機場有史以來查獲數量最多的液態大麻案件。

《日本新聞網》（NNN）報道，這名遭到日本警方逮捕起訴的女子，是現年30歲的黃姓女子，她被控於9月從泰國入境日本大阪時，為牟利目的走私約20公斤液態大麻。根據日本海關表示，這是關西機場查獲的液態大麻案件中，數量最多的一次。