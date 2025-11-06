台灣女子涉嫌走私20公斤液態大麻　關西機場緝毒犬退休前建功

日本警方昨證實逮捕一名台灣女子，她因涉嫌走私約20公斤液態大麻，被日本警方逮捕並起訴，關西國際機場指出，這是該機場有史以來查獲數量最多的液態大麻案件。
《日本新聞網》（NNN）報道，這名遭到日本警方逮捕起訴的女子，是現年30歲的黃姓女子，她被控於9月從泰國入境日本大阪時，為牟利目的走私約20公斤液態大麻。根據日本海關表示，這是關西機場查獲的液態大麻案件中，數量最多的一次。
報道表示，黃女企圖走私的液態大麻，為緝毒犬發現。報道指黃女當時到機場入境區領取2件託運行李，並推著行李前進時，被一隻8歲的母緝毒犬發現異常，這是一隻資深緝毒犬，預計於今年內退休。
疑犯聲稱以為是「液體電子煙油」
海關人員表示，緝毒犬對黃女的行李箱出現反應，經檢查後，在行李內共發現37瓶裝於洗頭水瓶與其他容器中的液態大麻。黃女向海關人員辯稱，她以為那些是「液體電子煙油」，目前警方正進一步調查其走私動機與來源管道。
近期頻傳台灣人走私毒品到日本，9月22日一名從沖繩那霸機場入境的27歲台灣男子，攜帶17.09克混入氯胺酮（俗稱「K他命」）的煙草，在海關檢查時被發現，當場遭逮捕。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章