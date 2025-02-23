台灣女遊客新西蘭漢堡店拿「Ching Chang」收據 發文：我被歧視嗎？ 求助香港導遊

新西蘭媒體報道，一名台灣遊客早前光顧新西蘭一間漢堡店，拿到印上歧視字眼的收據，店方知情後向事主道歉，並解僱涉事員工。

社交平台Threads一名用戶本月16日發文表示：「今天去買Fergburger，本該寫名字的地方寫了Ching Chang，我是被歧視嗎？」Ching chang chong、ching chong，發音類似「清」、「沖」或「長」，是模仿中文發音，常被英語使用者用來嘲弄華裔及亞裔。

新西蘭《奧塔戈每日時報》(Otago Daily Times)報道，該名台灣女遊客本月16日與友人在南島奧塔戈地區(Otago region)王后鎮(Queenstown)上的Fergburger漢堡店用餐，拿到收據時發現，顧客欄位寫著帶有歧視亞裔字眼「Ching Chang」，令她大吃一驚。