台灣女遊客新西蘭漢堡店拿「Ching Chang」收據 發文：我被歧視嗎？ 求助香港導遊

新西蘭媒體報道，一名台灣遊客早前光顧新西蘭一間漢堡店，拿到印上歧視字眼的收據，店方知情後向事主道歉，並解僱涉事員工。
社交平台Threads一名用戶本月16日發文表示：「今天去買Fergburger，本該寫名字的地方寫了Ching Chang，我是被歧視嗎？」Ching chang chong、ching chong，發音類似「清」、「沖」或「長」，是模仿中文發音，常被英語使用者用來嘲弄華裔及亞裔。
新西蘭《奧塔戈每日時報》(Otago Daily Times)報道，該名台灣女遊客本月16日與友人在南島奧塔戈地區(Otago region)王后鎮(Queenstown)上的Fergburger漢堡店用餐，拿到收據時發現，顧客欄位寫著帶有歧視亞裔字眼「Ching Chang」，令她大吃一驚。
報道指，該名台灣遊客將收據拍照上傳Threads，並求助當地一名香港導遊。導遊受訪表示，「Fergburger該員工沒有詢問這名女子的名字，靠收據上的號碼叫號，通知出餐。」
Fergburger管理層於18日晚發聲明表示，他們調查事件後，將涉事員工解僱。Fergburger母公司Ferg Foods總經理布爾克(Clair Burke)發聲明表示，Fergburger對事件「深感遺憾」，「我們向受影響的這名顧客以及可能已受到傷害或遭到冒犯的任何人，摯誠道歉。」
中國駐基督城總領事館本月20日就事件在社交媒體發文稱，「Fergburger漢堡店致函總領事館表示道歉」。Fergburger Facebook官網上的聲明和媒體聲明中，並沒提及向中國總領事館道歉。