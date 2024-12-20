台灣科技業碩士畢業生「年薪900萬日圓起」　日經濟學家：日本人工太低了

工程師在台灣被不少人視為高薪工作。而日本經濟學家永濱利廣在談及科技業待遇時，相當驚訝台灣優秀碩士生在入職第一年，年薪就達到900萬日圓（約44.5萬港元），讓他不禁感嘆日本的人工太低了。 日本《講談社》旗下的「現代商業」近日摘錄了第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣，以及知名經濟分析師艾敏尤爾馬茲（Emin Yurumazu）合著的書籍《「Everything Bubble」深度風險 日本經濟復甦前景》。

另一方面，永濱利廣從中看到了日本成為世界工廠的可能性。他提到，日本的勞動成本相對較低，反倒成為科技業設廠的有利條件。而且日本已開始重視人才育成，或許是受到台積電熊本廠的影響，熊本大學新設立了半導體裝置工程課程，九州各地的技術學院也擴大半導體教育。從日本的教育整體來看，理工科人才呈現了增加趨勢。 美國考量成日本經濟復甦催化劑 考量到以上因素，永濱認為這能讓日本在未來半導體製造業方面，擁有更大的替代空間，美國也會出於「分散風險」考量，希望日本取代中國成為高科技產品的生產基地，這也將成為日本經濟復甦的催化劑。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章