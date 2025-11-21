台灣網紅Pei Chung疑多次食霸王餐 點3道菜唔食齋影5小時（有片）

美國紐約市布魯克林一名台灣美食網紅「Pei Chung」，疑多次在高級餐廳食霸王餐，美國傳媒披露，她在1月19日晚上又在當地一家高級餐廳，點了77美元（約599港元）左右的精美餐點，但她坐5小時「一口沒動」，照樣沒付錢離去。
點餐77美元 全程未動一口
美國《紐約郵報》報道，這名現年32歲的女網紅「Pei Chung」，在11月19日在紐約布魯克林餐廳「Hole in the Wall」，點了價值約77美元的餐點。報道引述餐廳員工描述，她當晚身穿毛皮外套、揹白色LV包、戴著羊絨貝雷帽，於傍晚5時半左右入座，她點了煎三文魚、意粉與沙律，但全程未動一口。
一名侍應說，「她點了3道菜。我們經理知道她的手法，走過去說：『沒有付款方式的話，我們不能讓妳保留餐點。』結果她笑了出來。」這名服務生表示，「Pei Chung」坐在位子上不停拍照、滑手機，之後又「慣性」去廁所，「經理威脅要報警，她竟然說：『好啊，請叫。』結果經理放棄了。」
傳欠租4萬美元
「Pei Chung」因多次吃霸王餐被捕至少5次，受害餐廳包括米芝蓮星級餐廳「Francie」與知名牛扒餐廳「Peter Luger」。美媒披露，她同時積欠一處高級公寓超過4萬美元（約31萬港元）租金。
報道表示，「Pei Chung」來自台灣，2019年赴紐約就讀普拉特藝術學院（Pratt Institute），自稱獲「全額獎學金」攻讀學習資訊設計與科技，並曾在大通銀行（Chase Bank）任顧問至2023年。
