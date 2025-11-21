台灣網紅Pei Chung疑多次食霸王餐 點3道菜唔食齋影5小時（有片）

美國紐約市布魯克林一名台灣美食網紅「Pei Chung」，疑多次在高級餐廳食霸王餐，美國傳媒披露，她在1月19日晚上又在當地一家高級餐廳，點了77美元（約599港元）左右的精美餐點，但她坐5小時「一口沒動」，照樣沒付錢離去。

點餐77美元 全程未動一口

美國《紐約郵報》報道，這名現年32歲的女網紅「Pei Chung」，在11月19日在紐約布魯克林餐廳「Hole in the Wall」，點了價值約77美元的餐點。報道引述餐廳員工描述，她當晚身穿毛皮外套、揹白色LV包、戴著羊絨貝雷帽，於傍晚5時半左右入座，她點了煎三文魚、意粉與沙律，但全程未動一口。