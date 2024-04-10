台積電將在美國建第三座晶圓廠　白宮證實會提供66億美元補助

台積電8日宣布將在美國亞利桑那州建設第3期晶圓廠，並已獲得美國政府66億美元（約516億港元）的補助。
拜登：美國政府需要將更多晶片生產轉移到國內
據《CNN》報導，白宮週一宣布與台積電簽署了一項不具約束力的協議，除了大約50億美元（約391億港元）的政府貸款外，還將為其位於鳳凰城的晶圓廠提供資金。
拜登在一份聲明中表示：「隨著時間的推移，美國的晶片產能原本佔世界產能的近40%，如今已下降到了接近10%，而且沒有任何最先進的晶片。這使我們面臨重大的經濟和國家安全危機。」
美國政府強調需要將更多晶片生產轉移到國內，以避免供應中斷的可能性。在新冠疫情期間，他們嚐到差點無晶片可用的苦果，當時造成物價瘋狂飆漲，因而拜登政府積極補助包括台積電在內的半導體廠商，希望能夠達到自給自足的目標。
而建設第3期晶圓廠，也使得台積電在亞利桑那州的總投資超過650億美元（約5090億港元）。
預計創造約6千個高薪科技職位及超過2萬個間接工作
台積電董事長劉德音在一份聲明中稱此次投資「史無前例」，並指出其美國客戶包括多家全球領先的科技公司，這三座工廠將使這些客戶能夠獲得美國國內供應的晶片，用於智慧型手機到衛星以及人工智慧系統等數十種產品。
另外，台積電三座晶圓廠預計將創造約6,000個高薪科技職位，以及超過2萬個間接工作，例如建築工人。
美國商務部長雷蒙多先前在與記者的電話會議中表示，「拜登總統厭倦了美國處於供應鏈的末端，因此希望新的政府資金對進一步增強我們國內供應鏈的彈性能夠起到幫助。」
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