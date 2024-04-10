台積電將在美國建第三座晶圓廠　白宮證實會提供66億美元補助

據《CNN》報導，白宮週一宣布與台積電簽署了一項不具約束力的協議，除了大約50億美元（約1600億元新台幣）的政府貸款外，還將為其位於鳳凰城的晶圓廠提供資金。

台積電8日宣布將在美國亞利桑那州建設第3期晶圓廠，並已獲得美國政府66億美元（約516億港元）的補助。

拜登：美國政府需要將更多晶片生產轉移到國內

據《CNN》報導，白宮週一宣布與台積電簽署了一項不具約束力的協議，除了大約50億美元（約391億港元）的政府貸款外，還將為其位於鳳凰城的晶圓廠提供資金。

拜登在一份聲明中表示：「隨著時間的推移，美國的晶片產能原本佔世界產能的近40%，如今已下降到了接近10%，而且沒有任何最先進的晶片。這使我們面臨重大的經濟和國家安全危機。」

美國政府強調需要將更多晶片生產轉移到國內，以避免供應中斷的可能性。在新冠疫情期間，他們嚐到差點無晶片可用的苦果，當時造成物價瘋狂飆漲，因而拜登政府積極補助包括台積電在內的半導體廠商，希望能夠達到自給自足的目標。

而建設第3期晶圓廠，也使得台積電在亞利桑那州的總投資超過650億美元（約5090億港元）。