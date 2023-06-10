台Youtuber蔡阿嘎遭「打臉」　日周刊票選最愛連鎖餐廳　頭三位港人一定識

在Youtube上擁有252萬訂閱數的台灣網紅蔡阿嘎，先前因為上傳了一部「日本5家難吃地雷店」的影片，遭到台日兩邊網友瘋狂砲轟，日本有周刊趁此話題舉辦「心目中最好吃連鎖餐廳」投票，讓日本民眾自己選出心中愛店。

首三位：麥當勞、吉野家、肯德基

日本周刊《Smart FLASH》8日發表了一篇報道，表示大家喜愛的餐廳受到「詆毀」，令人感到相當沮喪，於是他們針對了500名居住在關東七個縣的民眾進行調查，從日本21個連鎖餐廳品牌中，選出自己最喜歡的一間。

而結果出爐後，似乎狠狠打臉蔡阿嘎，根據投票結果，位列前三寶座的分別是麥當勞、吉野家和肯德基，而吉野家和肯德基則是被蔡阿嘎點名的「雷店」，但卻有不少日本民眾認為，兩間店的蓋飯及炸雞，都有其獨特的風味，是在別的地方絕對吃不到的。

至於麥當勞，從1971年在東京銀座開設第一間店鋪，就廣受好評，這次也不負眾望，以189票拿下冠軍，大多數民眾對它的評價都是「高性價比」「方便、快速」「會定期推出限時產品」等，目前麥當勞在全日本已有2964家門市。

其餘餐廳還包括丸龜製麵、MOS Burger、Sukiya等，也都榜上有名，相當受到大家歡迎，投票結果與蔡阿嘎的評價呈兩極化，讓這次「連鎖餐廳爭議」再度引起討論。

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