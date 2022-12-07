咁筍？財務經理年薪98萬港元 返工只需看報紙食三文治外出散步 一個原因怒告公司

筍工？定有苦自己知？英國《每日郵報》報道，國營愛爾蘭鐵路(Irish Rail)財務經理米爾斯(Dermot Alastair Mills)年薪達121,000歐元(約98.6萬港元)，上班卻只需看報紙、吃三文治，甚至出外散步，就是因為「太無聊」，他近日向職場關係委員會控告公司違法。

上班無所事事令人羨慕？

米爾斯在上周舉行的聽證會上表示，他在公司被孤立，一周2天在家工作，3天返辦公室，但因無所事事，總是很早回家。他習慣早上10點回到辦公室，「之前會買2份報紙，《泰晤士報》和《獨立報》，還有一份三文治。走進自己的隔間、開著電腦、收電郵，但沒有一封關於工作。沒有訊息，沒有溝通，沒有同事交流。看報紙、吃三文治，到10點半，有一封電郵要回覆，若它與工作有關，我便做那工作。到11點半或12點半吃午餐，之後出外散步1、2小時，於2點半或3點回到辦公室，如果沒工作，就會下班……我會說，如果我得到每周需要做一次的工作，就會很興奮」。

米爾斯的辯護代表基南(John Keenan)詢問，「你甚麼都不用做，就能拿年薪12.1萬歐元？」他答道，「是的，我說甚麼都沒做，意思是不能運用我的技能」。