咁筍？財務經理年薪98萬港元 返工只需看報紙食三文治外出散步 一個原因怒告公司

筍工？定有苦自己知？英國《每日郵報》報道，國營愛爾蘭鐵路(Irish Rail)財務經理米爾斯(Dermot Alastair Mills)年薪達121,000歐元(約98.6萬港元)，上班卻只需看報紙、吃三文治，甚至出外散步，就是因為「太無聊」，他近日向職場關係委員會控告公司違法。
上班無所事事令人羨慕？
米爾斯在上周舉行的聽證會上表示，他在公司被孤立，一周2天在家工作，3天返辦公室，但因無所事事，總是很早回家。他習慣早上10點回到辦公室，「之前會買2份報紙，《泰晤士報》和《獨立報》，還有一份三文治。走進自己的隔間、開著電腦、收電郵，但沒有一封關於工作。沒有訊息，沒有溝通，沒有同事交流。看報紙、吃三文治，到10點半，有一封電郵要回覆，若它與工作有關，我便做那工作。到11點半或12點半吃午餐，之後出外散步1、2小時，於2點半或3點回到辦公室，如果沒工作，就會下班……我會說，如果我得到每周需要做一次的工作，就會很興奮」。
米爾斯的辯護代表基南(John Keenan)詢問，「你甚麼都不用做，就能拿年薪12.1萬歐元？」他答道，「是的，我說甚麼都沒做，意思是不能運用我的技能」。
事主：做了吹哨人後遭報復
為何身居要職，上班卻沒工作可做？米爾斯認為，自己做了吹哨人(whistleblower)，而遭到公司「雪藏」懲罰，原來的職務「被削到幾乎全無」。他指，2014年，他負責處理公司一份債務投資組合時，注意到當中有會計上的問題，便向愛爾蘭鐵路行政總裁提交報告，之後根據《受保護披露法》再向運輸部披露相關問題並提出其擔憂。
米爾斯認為，自從揭密以後，自己就被公司「阻止」負責一些職務，包括準備提交給政府的報告，也被排除在公司會議及培訓機會之外。現在他控告公司違反《受保護披露法》。
愛爾蘭鐵路承認米爾斯有「受保護披露」行動，但強調並沒因此懲罰他。其辯護律師馬倫(Tom Mallon)在聽證會上暗示，米爾斯「設法解釋自己的立場，但沒有看看自己」。案件預計明年2月前舉行下一場聽證會。