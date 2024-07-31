哈馬斯領袖哈尼亞伊朗遭暗殺亡　哈馬斯稱以色列所為揚言報復

巴勒斯坦激進組織哈馬斯今日(31日)發聲明稱，領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭被殺。哈馬斯稱哈尼亞是在位於德黑蘭的下榻地方被殺，指控是以色列空襲所為，揚言報復。暫時沒有組織承認對暗殺事件負責，以色列暫時未有回應。

哈馬斯指控以色列空襲

伊朗伊斯蘭革命衛隊亦發表聲明證實哈尼亞在德黑蘭遭暗殺身亡，指他周二（30日）在德黑蘭出席伊朗新總統佩澤希齊揚的就職典禮後，哈尼亞和一名伊朗安全人員在他們下榻的地方遇襲身亡，事件詳情之後會再公布。