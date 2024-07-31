哈馬斯領袖哈尼亞伊朗遭暗殺亡　哈馬斯稱以色列所為揚言報復

巴勒斯坦激進組織哈馬斯今日(31日)發聲明稱，領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭被殺。哈馬斯稱哈尼亞是在位於德黑蘭的下榻地方被殺，指控是以色列空襲所為，揚言報復。暫時沒有組織承認對暗殺事件負責，以色列暫時未有回應。
哈馬斯指控以色列空襲
伊朗伊斯蘭革命衛隊亦發表聲明證實哈尼亞在德黑蘭遭暗殺身亡，指他周二（30日）在德黑蘭出席伊朗新總統佩澤希齊揚的就職典禮後，哈尼亞和一名伊朗安全人員在他們下榻的地方遇襲身亡，事件詳情之後會再公布。
巴勒斯坦總統阿巴斯強烈譴責暗殺行為。 巴勒斯坦多個派號召大罷工和集會。
哈尼亞1963年出生於加沙地帶一難民營，曾任哈馬斯加沙地帶領導人。哈馬斯2006年在立法委員會選舉中獲勝後，哈尼亞出任總理。2007年1月，哈馬斯與總統阿巴斯領導的巴民族解放運動(法塔赫)發生衝突後，阿巴斯宣布解除哈尼亞總理職務。2007年6月，哈馬斯通過武力從法塔赫手中奪取了對加沙地帶的控制權。
哈尼亞在哈馬斯內部有崇高地位，多年來一直是以色列頭號通緝對象，去年10月哈馬斯突襲以色列境內造成1,200人喪生，以色列揚言會鏟除哈尼亞及其他哈馬斯領袖；哈尼亞的3名兒子及4個孫今年4月死於以軍襲擊。