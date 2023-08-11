哥倫比亞36歲的士女乘客跳車慘死　涉事司機：她嫌車資太貴於是開門跳出去

記者高珞曦／綜合報道
計程車是許多人趕時間常選的交通工具，但哥倫比亞一名女子卻被指因車資爭議與司機發生爭執，雙方僵持不下，她竟開門跳車，11天後因頭部重傷昏迷不治身亡。
司機報價折合約32.9港元
英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，7月26日晚間11時40分許，哥倫比亞一名36歲女子瑪丹莎（Maria del Carmen Cardenas Matanza）在郊區攔下計程車，她揹著小背包、筆電、手機上車。車子開了10多分鐘後，在到達目的地前，瑪丹莎與計程車司機確認目的地與車資，司機報價1萬7000哥倫比亞比索（約32.9港元），瑪丹莎不滿地詢問「為甚麼這麼貴？」司機回覆車資包含夜間加價，但瑪丹莎仍要求司機立刻停車。
雙方因此發生爭執，司機表示不收錢，但要把她載回原本上車的位置，瑪丹莎威脅司機若不停車，她會開門跳車。
警：只得到司機單方面證詞
雙方僵持之下，瑪丹莎竟在車輛高速行駛途中打開車門跳出去，隨即因頭部撞上路邊而昏迷。計程車司機見狀連忙下車報警和叫救護車，並跟著到醫院說明事件緣由。
司機解釋，如果當時真的把乘客留在半路，他將會被停職8小時，之後司機在醫院待到清晨5時許才離去。但不幸的是，瑪丹莎一直昏迷不醒，送醫治療11天後，於8月6日上午宣告死亡。
由於哥倫比亞警方在事件中，只得到計程車司機單方面證詞，警方將繼續調查，釐清事件真相，以及瑪丹莎跳車之死的責任歸屬。
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