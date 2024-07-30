唱歌太難聽要死？　澳洲專家驚揭雌蛙吃雄蛙

性食同類(sexual cannibalism)指的是動物在交配過程中或交配後把配偶吃掉的現象，不過，最近生態學家有了新發現，原來青蛙也有性食同類的行為。在澳洲，成年的雌性綠紋樹蛙(green and golden bell frog)會吃掉雄性蛙，原因居然是「不喜歡對方唱的求偶歌」。

綜合報道，澳洲紐卡素大學(The University of Newcastle)生態學家John Gould正在研究綠紋樹蛙族群數量下降的原因及情況。某日，John如常觀察綠紋樹蛙，突然驚聞一聲慘叫，他立刻走到池塘裡邊了解，竟然看到一隻大體型雌性青蛙正在咬著一隻雄性的後腿，慢慢地把牠拉進洞裡。John指出，過去很少有青蛙吃掉同類的紀錄，即使有，也大多是幼年蝌蚪時期，這次事件所見引起他的興趣進行研究。