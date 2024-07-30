唱歌太難聽要死？　澳洲專家驚揭雌蛙吃雄蛙

性食同類(sexual cannibalism)指的是動物在交配過程中或交配後把配偶吃掉的現象，不過，最近生態學家有了新發現，原來青蛙也有性食同類的行為。在澳洲，成年的雌性綠紋樹蛙(green and golden bell frog)會吃掉雄性蛙，原因居然是「不喜歡對方唱的求偶歌」。
綜合報道，澳洲紐卡素大學(The University of Newcastle)生態學家John Gould正在研究綠紋樹蛙族群數量下降的原因及情況。某日，John如常觀察綠紋樹蛙，突然驚聞一聲慘叫，他立刻走到池塘裡邊了解，竟然看到一隻大體型雌性青蛙正在咬著一隻雄性的後腿，慢慢地把牠拉進洞裡。John指出，過去很少有青蛙吃掉同類的紀錄，即使有，也大多是幼年蝌蚪時期，這次事件所見引起他的興趣進行研究。
專家：雌蛙以雄性叫聲強度來判斷作對象或食物
John將發現發表在《生態與進化》期刊上，研究指出，過去僅有少數研究記錄下青蛙成年個體互相吃掉對方的情況，且全部都在實驗室，完全沒有野外觀察紀錄。John指出：「在實驗室營造的極端環境中，都是雌性綠紋樹蛙吃掉雄性綠紋樹蛙，而且雌性的體形都比較大。」雌性可以長到約7厘米長，而雄性通常不超過5厘米。經過長時間觀察，John推測綠紋樹蛙吃掉同類的原因是雄性「唱歌不夠好聽」，他解釋：「一隻雌性綠紋樹蛙對雄性的歌聲不滿意時，牠可能會選擇把對方變成一餐美食。雌性根據雄性的叫聲強度來判斷，應該要把對方當成對象或者是食物，意味著雄性在試圖吸引伴侶時承擔著巨大的風險。」John也希望能進一步驗證自己的推論，雖然性食同類的故事往往沒有美好的結局，但在John研究中的那隻雄蛙卻活下來。他笑說：「經過一陣掙扎與拉扯，雄蛙最終從雌蛙的口裡逃生」。