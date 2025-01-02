國泰有客機「穿越時空」乘客跨年兩次　2025年起飛2024年降落

國泰航空編號880號航班在香港時間2025年1月1日凌晨12時38分起飛後，飛行14個小時，穿越9個時區，跨越國際換日線，最後於美國太平洋時間2024年12月31日晚間約8時01分抵達洛杉磯，讓乘客體驗了一次「回到過去」、慶祝2次跨年的奇妙之旅。
綜合報道，事緣Threads有網民發現，國泰航空編號880的航班於2025年從香港起飛，但降落洛杉磯的時間卻是當地的2024年，對這神奇的現象嘖嘖稱奇。帖文曝光後，引發不少網民討論，開玩笑表示：「原來回到過去已經實現」、「神奇時光機啊！」
網民教路如何在機上度過整個元旦
有網民引述航班追蹤網站Flight Radar24資料指出，國泰航空這架班機並不是唯一一架可以讓旅客「跨年2次」的航班，因為美國聯合航空編號200的航班，在查莫羅時間上午7時25分從關島起飛後，將於夏威夷時間晚間6時22分降落檀香山，讓乘客看完2025年第一個日出後，再看一次2024年的日落。
網上還有人提出另一種機上奇妙旅程，指只要搭乘反方向從洛杉磯飛往香港的航班，就可以在機上度過整個1月1日。亦有網民表示，他曾經遇過元旦還在飛行的時刻，最後機長廣播為所有旅客加一杯軟性飲料、香檳，一同舉杯慶祝，成為美好回憶。