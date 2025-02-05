國際分析｜中美貿易戰 中方反制相對克制 兩件事勢影響後續發展

美國特朗普政府落實對中國加徵10%關稅後，美國郵政突然宣布停收來自中國及本港的包裹，而較早前特朗普簽署的行政指令亦包括取消低於800美元進口商品包裹免稅的待遇，明顯旨在打擊中國電商，加重其銷貨至美國的成本。 中方於美國新關稅生效當日(周二)，公布五項反制措施，包括對美國部分進口商品包括原油、農業機械及大排量汽車、煤炭、液化天然氣加徵10至15%關稅、限制稀土出口、把兩間美企列為不可靠實體、向世貿提訴以及調查Google壟斷等。

央視公眾號「玉淵譚天」︰中方顧全大局 內地央視公眾號「玉淵譚天」指專家認為中方的反制「及時及精準」，反映中方全面掌握特朗普重新執政的局面。「玉淵譚天」稱，中方只對特定美國商品徵收關稅，而不是對所有商品全面徵收，是顧全大局的表現。

上海對外經貿大學國際組織學院教授應品廣稱，加徵關稅是沒有底線的。中方作為貿易大國，如果將對美關稅提得過高，會對全球產業鏈供應鏈的穩定產生影響，這是中方不願意看到的。因此，10%或15%，其本質上體現出中方的顧全大局。但同時，這次對美加徵關稅的幅度也意味著，如果美方一意孤行，仍在錯誤的道路上越走越遠，那麼，中方還有足夠的空間予以反制與打擊。

CNN︰烏克蘭戰事及TikTok問題影響貿易戰談判 有美媒同樣認為，中方的反制措施算是相對克制。美國有線新聞網絡(CNN)文章則指目前中美貿易戰仍有有達成協議的空間，指特朗普跟加拿大及墨西哥領袖通話後，宣布暫緩執行向其徵收25%關稅的決定；而中美雙方均釋出願意對話的訊號。儘管特朗普最新又改口稱，不急於(not in a rush)與國家主席習近平通話。

CNN指出，特朗普落實向中方加徵10%關稅，跟他競選期間曾揚言的60%相距甚遠。文章認為中美貿易戰如何走向，除了貿易逆差、科技和軍事競爭，以及特朗普不斷強調的芬太尼問題外，烏克蘭戰事如何解決，以及TikTok的問題，是未來幾周以至幾個月內的中美談判關鍵。

金融分析公司凱投宏觀(Capital Economics)的中國經濟主管普里查德(Julian Evans-Pritchard)說：「(中方)這些舉措相當溫和，至少相對於美國的舉措而言，而且顯然是經過精心設計的，試圖向美國(和國內受眾)傳遞訊息，而不會造成太大損害。」 稀土出口管制或重挫美半導體工業 路透社亦認為，中方今次是延續了較為克制的方針，而且新關稅於2月10日才生效，為雙方談判留有空間。但彭博社指出，中方對鎢及鉬等稀土的出口管制對美國影響較大。中國是超硬金屬鎢的主要生產國，產量佔全球逾八成，美國有四分一以上的鎢來自中國。該金屬用於鎢絲燈泡，在電子和軍事等領域都有廣泛應用。另一限制出口的稀有金屬碲可用於太陽能板，鉬則用於飛機引擎、武器和半導體生產，美國要找替代來源並不容易，另一主要供應國是美國和西方制裁的俄羅斯。